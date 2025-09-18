Domenica 21 settembre, dall’Arena dello Stretto decollano i droni luminosi: si racconta “IL PICCOLO PRINCIPE – A CELESTIAL VOYAGE”

Nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana finanziate dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha previsto il “IL PICCOLO PRINCIPE – A CELESTIAL VOYAGE”: 1000 droni luminosi danno vita alle illustrazioni originali del libro.

Per la prima volta in Italia, lo spettacolo di droni ufficiale dedicato al capolavoro senza tempo di Antoine de Saint-Exupéry realizzato da ARTECH E DRONISOS, tra i leader mondiali nella tecnologia dei droni automatici per spettacoli.

Dall’incontro con il pilota nel deserto al ritorno al suo pianeta, passando per l’incontro con la volpe, quello con gli “strani” abitanti degli altri pianeti che visita e la rosa, oggetto di cure e attenzioni: quasi tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo letto il PICCOLO PRINCIPE. Ci siamo emozionati nella lettura delle sue avventure e trascritto e recitato frasi ormai entrate nell’immaginario collettivo: “Non si vede bene che col cuore: l’essenziale è invisibile agli occhi” o “È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante”.

L’orario di inizio del grande unico volo è programmato tra le ore 21.15 e le ore 22.15, di domenica 21 settembre quando i droni si solleveranno dall’Arena dello Stretto di Reggio Calabria per un racconto spettacolare che illuminerà, ma non solo, il cielo.

Una storia e le sue immagini – anche queste, in versione originale, a cura dello stesso Antoine de Saint-Exupéry – che vivono con IL PICCOLO PRINCIPE – A CELESTIAL VOYAGE. Uno spettacolo, il primo su licenza ispirato al famoso racconto, che domenica 21 settembre rischiarerà il cielo dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, incantando i bimbi di oggi e facendo tornare indietro nel tempo i bimbi di ieri, accogliendoli in un’esperienza immersiva unica e di inclusione sociale.

Uno spettacolo esclusivo che, dopo il successo del drone show dello scorso Natale col racconto del viaggio straordinario del piccolo abete e del pupazzo di neve Totò, torna ad incantare cittadini e turisti di Reggio Calabria…nel cuore del Mediterraneo.

Con successiva comunicazione sarà indicato l’orario effettivo di avvio dello spettacolare appuntamento, per come autorizzato dalla preposta autorità.