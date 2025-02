Domenica 23 febbraio 2025, all’hotel Excelsior, l’assemblea elettiva dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria

Alla presidente Myriam Calipari, dopo gli adempimenti di rito relativi alla verifica dei poteri, il compito di aprire i lavori con la sua relazione avente ad oggetto il bilancio delle attività svolte nel 2024 e i progetti in cantiere per il 2025. Si tratta di un’assemblea elettiva in occasione della quale sarà anche rinnovato il consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2028.

Tra i principali punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, la ratifica del bilancio preventivo 2025, la nomina dei delegati alle prossime assemblee (provinciale, regionale e nazionale) in rappresentanza dei donatori dell’Avis comunale OdV reggina e anche le proposte di nomina dei rappresentanti in Consiglio direttivo e in Collegio dei Probiviri di Avis regionale e nazionale.

All’ordine del giorno anche le relazioni della responsabile dell’Udr di Reggio, Enrica Pacchiano, dell’amministratore Antonio Perla e dell’organo di controllo Santina Inserra.



Al termine dei lavori assembleari, come ogni anno, l’Avis comunale reggina propone ai soci un momento di confronto e approfondimento sui temi sanitari strettamente legati alla donazione di sangue. Alle ore 11:30, sempre presso il GH Excelsior, avrà luogo, infatti, il convegno, moderato da Alfonso Trimarchi, direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano, dal titolo “Biochimica dei Globuli rossi: aspetti funzionali e morfologici”.

Dopo i saluti della presidente dell’Avis comunale OdV reggina, Myriam Calipari, il consigliere nazionale Avis Mimmo Nisticò introdurrà i lavori. Relazionerà il primario emerito del Servizio di Medicina Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano, Giuseppe Bresolin.