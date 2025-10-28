Domenico Iannacone ospite del Rotary Club Rende: “L’etica è il cuore del giornalismo”

di Nicoletta Toselli

Rende, 28 ottobre 2025 – Il Rotary Club di Rende ospiterà venerdì 31 ottobre alle ore 20, presso l’Hotel Villa Fabiano, uno dei volti più autorevoli e riconoscibili del giornalismo italiano: Domenico Iannacone, autore e conduttore Rai pluripremiato, che interverrà sul tema “Etica e giornalismo”.

L’incontro, introdotto da Franco Laratta, direttore di LaC Tv, sarà aperto al pubblico e rappresenterà un momento di confronto sui valori fondanti dell’informazione, in un’epoca segnata dalla rapidità e dalla sovrapposizione di notizie.

Nel corso della serata, il Rotary Club Rende, guidato dal presidente Sergio Mazzuca, conferirà a Iannacone un Encomio Speciale alla Carriera per il suo impegno civile e professionale.

Giornalista dal volto umano – come lo ha definito la critica – Iannacone ha saputo coniugare la forza del racconto televisivo con una profonda sensibilità etica. Con i programmi Rai “I dieci comandamenti” e “Che ci faccio qui”, ha portato sullo schermo le storie di chi vive ai margini, narrandole “senza giudizio, retorica, pietismo o ideologie”, trasformandole in spazi di riflessione collettiva.

“Le storie più straordinarie sono quelle che ci passano a fianco senza che ce ne accorgiamo – afferma Iannacone – spesso sono così piccole che bisogna andare a cercarle tra le tante cose che non valgono nulla”.

Amico di Andrea Camilleri, che lo considerava un “figlio putativo”, Iannacone rappresenta un esempio di giornalismo di servizio e di eccellenza narrativa. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti: cinque volte vincitore del Premio Ilaria Alpi, oltre ai premi Paolo Borsellino, Goffredo Parise, Kapuściński, Premiolino, Baffo Rosso e Franco Cuomo, solo per citarne alcuni. Con i suoi film documentari – tra cui “Lontano dagli occhi”, “Siamo tutti matti” e “L’odissea” – ha ottenuto anche importanti premi internazionali, dal Civis Media Prize di Berlino al Peace Jam Jury Award di Montecarlo.

“Invitiamo i cittadini dell’area urbana a partecipare numerosi a un evento che unisce cultura, etica e impegno civile – sottolinea il presidente Mazzuca – un’occasione per incontrare un grande protagonista del giornalismo italiano contemporaneo”.