Domenico Romeo rivolge i più sentiti complimenti e i migliori auguri di buon lavoro al neo sindaco Francesco Cannizzaro

Caro Francesco Cannizzaro hai svolto una campagna elettorale straordinaria ci hai messo l’anima e questo risultato è la naturale conseguenza del tuo impegno.

Vedere premiati la tua passione, il tuo schietto attaccamento al territorio e il tuo duro lavoro è una gioia immensa per chi ha vissuto, sempre con te, l’intero tuo percorso amministrativo e politico fatto di successi continui e crescenti.

Ti attende una sfida importante, la più gratificante e la più difficile essere Sindaco della tua amata Città ma la tua competenza e vicinanza alle persone ed al territorio saranno la guida migliore.

Sono certo che saprai dare vita a un percorso politico-amministrativo virtuoso. La tua azione di governo non sarà centrale solo per la Città, ma rappresenterà un punto di riferimento e un valore aggiunto per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e per tutti i 97 comuni che la compongono, certo che la tua centralità porterà benefici tangibili a tutto il territorio.

​A te e alla tua squadra va il miglior augurio di buon cammino, nel segno del buon governo e dello sviluppo, sicuro che farai grandi cose con l’onestà e la determinazione che ti contraddistinguono da sempre.

Domenico Romeo

Consigliere Metropolitano Forza Italia