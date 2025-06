Dona qualche minuto, regala una vita: il 4 luglio ti aspettiamo per fare la differenza!

L’AVIS di base Sant’Eufemia ODV e l’azienda PREMASUD uniscono le forze per una giornata speciale all’insegna della solidarietà.

Venerdì 4 luglio 2025, dalle 8:00 alle 11:00, presso l’Area Industriale Papa Benedetto XVI, si terrà la Giornata di Donazione del Sangue. Un piccolo gesto può salvare fino a tre vite.

È questo il potere della donazione: in pochi minuti, chi dona può fare la differenza per qualcuno che sta lottando per vivere.

L’iniziativa, intitolata “Insieme per il Sociale”, nasce dalla sinergia tra mondo del lavoro e volontariato, portando la cultura del dono direttamente nei luoghi in cui ogni giorno si produce, si crea, si costruisce.

Grazie alla sensibilità di PREMASUD, questa giornata rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il senso di comunità e la responsabilità sociale condivisa.

L’appello è rivolto non solo ai dipendenti dell’area industriale, ma a tutti i cittadini che desiderano offrire un contributo prezioso, soprattutto in estate, quando le scorte di sangue rischiano di diminuire.

📞 Per informazioni o prenotazioni:

☎️ 0968 411377 – 📱 340 4641288

Donare è un gesto che vale una vita. Il 4 luglio, vieni anche tu a fare la tua parte.