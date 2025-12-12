“Dona un giocattolo che regala un sorriso”, l’iniziativa a sostegno dei bambini in degenza presso l’Ospedale di Polistena – VIDEO
Un carrello solidale ad opera della ludoteca "Bim Bum Bam" di Taurianova
Taurianova (RC), 12 dicembre 2025 -Continua senza sosta la carovana di iniziative a sostegno dei più fragili, di coloro che nel pieno dei giorni più attesi dell’anno, ossia quelli del Natale, richiedono gioia e calore attorno a loro.
Una mirabile campagna quella del “Dona un giocattolo che regala un sorriso”, avviata dalla ludoteca Bim Bum Bam di Taurianova per raccogliere giocattoli destinati ai bambini in degenza presso l’Ospedale di Polistena. Un carrello solidale che si riempie di giorno in giorno grazie al prezioso contributo delle tante famiglie che aderiscono alla donazione di giocattoli. I giocattoli raccolti saranno portati nel nosocomio polistenkse Martedì 23 dicembre dal personale della ludoteca: un gesto che non contribuisce solo a compiere un’opera degna di essere definita benefica, ma che lascierà dietro di se una scia di sorrisi stampati nei volti sofferenti dei più piccoli.