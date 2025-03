Donare il midollo osseo: un gesto che può salvare una vita

di Nicoletta Toselli

Ogni anno, migliaia di persone affette da gravi malattie del sangue, come leucemie e linfomi, sono in attesa di un trapianto di midollo osseo. Un’attesa spesso lunga e incerta, che potrebbe essere ridotta se il numero di donatori fosse maggiore. È proprio su questo tema cruciale che si concentrerà il convegno “Donare la vita”, in programma sabato 22 marzo 2025 alle ore 16:00 presso il Palazzo delle Esposizioni di Praia a Mare.

L’evento, promosso dall’Associazione Noi Per Filippo ODV, vedrà la partecipazione di esperti del settore medico e rappresentanti di associazioni impegnate nella sensibilizzazione e nella ricerca di donatori. Tra questi, Michele Pizzuti, direttore dell’ematologia dell’ospedale San Carlo di Potenza, e Francesco Zinno, direttore del centro trasfusionale dell’azienda ospedaliera di Cosenza, che illustreranno l’importanza del trapianto di midollo osseo e le procedure necessarie per diventare donatori.

Uno degli aspetti più rilevanti del convegno sarà la testimonianza di Rosa Viola, presidente di DOMOS Basilicata, l’associazione intitolata a Francesca Lombardi, giovane donna scomparsa a causa di una malattia del sangue. La sua storia è l’emblema di quanto la disponibilità di donatori compatibili possa fare la differenza tra la vita e la morte.

La compatibilità tra donatore e ricevente è rara: solo un familiare su quattro può essere compatibile, mentre nella maggior parte dei casi è necessario affidarsi alla rete internazionale dei donatori. Ecco perché iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo è un atto di responsabilità e generosità che può cambiare il destino di una persona.

L’incontro, moderato dalla giornalista Francesca La Gatta, vedrà anche la partecipazione della presidente AIL Cosenza Mara Nigro, impegnata da anni nella lotta contro le malattie ematologiche.

Con questo convegno, Praia a Mare si fa portavoce di un messaggio essenziale: donare il midollo osseo è semplice, sicuro e può dare una seconda possibilità a chi sta combattendo una battaglia per la vita. Per maggiori informazioni su come diventare donatori, è possibile contattare l’Associazione Noi Per Filippo ODV all’indirizzo email associazionenoiperfilippo@gmail.com.