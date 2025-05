Donazione del Leo Club Lamezia VdS al reparto di Oncologia di Lamezia

LAMEZIA. La presidente del Leo Club Lamezia VdS, dottoressa Chiara Marzano, in rappresentanza di tutto il club service, è andata in visita al reparto di Oncologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia, guidato dalla primaria ff, dottoressa Pina Molinaro.

Nel corso della visita la presidente Marzano, a nome suo e di tutti i soci del club service, ha proceduto alla donazione di un apparato logistico, composto da un computer portatile ed una stampante multifunzione. Strumentazioni all’avanguardia da utilizzare a beneficio del reparto per l’utilizzo dei vari programmi gestionali, necessari all’organizzazione digitale delle attività e all’archiviazione dei dati dei pazienti.

A ricevere la donazione la stessa primaria che ha ringraziato il Leo Club Lamezia VdS per l’impegno che i tanti soci manifestano a favore del territorio; impegno che, puntualmente, si concretizza in gesti positivi e propositivi per l’intera comunità. “Alla presidente Marzano ed a tutti i componenti del Leo Club Lamezia Valle del Savuto il mio personale ringraziamento e quello di tutto il personale che mi pregio di guidare – ha sottolineato la dottoressa Molinaro – Grazie per la preziosa donazione e la sensibilità dimostrata. Tali iniziative – ha evidenziato ancora la primaria – sono di sostegno al nostro operato quotidiano ma, cosa più rilevante, diffondono sempre la cultura della solidarietà e cooperazione reciproca in tutte le problematiche sociali del nostro territorio”.

Da rimarcare che, attualmente, il reparto di Oncologia dell’ospedale lametino ha 300 pazienti in cura; tra i malati ci sono anche tanti stranieri. Va anche sottolineato che il reparto del Giovanni Paolo II è in contatto e collabora in piena sinergia con i più importanti centri oncologici d’Italia. Un reparto che è un’eccellenza dove sanitari e malati sono davvero una grande famiglia; dove le relazioni reciproche non sono solo dettate dalla mera somministrazione di terapie ma, principalmente, da empatia, comprensione e condivisione.

La dott.ssa Marzano, dal canto suo, ha compiutamente illustrato ciò che i Lions ed i Leo Club svolgono a favore delle comunità, con particolare attenzione per il servizio svolto nei presidi ospedalieri. Ciò, con l’auspicio di essere di supporto sia per i sanitari che per i degenti.

La presidente del Leo Club Lamezia VdS ha avuto parole di plauso per l’operato dei sanitari e dei volontari impegnati nel reparto di Oncologia, dove i malati trovano sempre aiuto materiale e psicologico per affrontare una delle sfide più complesse che la vita possa presentare: la lotta contro il cancro.

Leo Club Lamezia VdS