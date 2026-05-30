Donazione di parrucche per malati oncologici da parte dell’Associazione “Pitagora – XXIX Agosto”

Un gesto delicato, silenzioso, ma capace di toccare corde profonde. Un aiuto concreto che va oltre il valore materiale del dono e si trasforma in vicinanza e dignità.

È nel segno di questa solidarietà autentica che l’Associazione Culturale “Pitagora – XXIX Agosto” di Palmi ha compiuto, domenica 17 maggio 2026, una nuova iniziativa a sostegno del territorio e delle persone più fragili.

Dopo la recente donazione di un defibrillatore ad una società calcistica cittadina, resa possibile grazie alla sensibilità e alla partecipazione dei Soci, l’Associazione ha scelto questa volta di rivolgere il proprio impegno a chi affronta quotidianamente il difficile percorso della malattia oncologica, donando un insieme di parrucche destinate ai pazienti presso la sede dell’Associazione Onlus “La Danza della Vita” di Palmi, presieduta con passione da Maria Anedda.

Un momento intenso, vissuto in un clima di sincera umanità, che ha visto la partecipazione di una numerosa rappresentanza di Soci e Associate di entrambe le realtà associative. Tra sorrisi, racconti, confronto e spontanea cordialità, l’incontro si è trasformato in un’occasione di autentica condivisione comunitaria.

La consegna delle parrucche è avvenuta per mano dell’ex Presidente dell’Associazione “Pitagora – XXIX Agosto”, il dott. Paolo Germanò, e dell’attuale Presidente, dott. Fortunato Crea, che hanno affidato il dono a Maria Anedda in un’atmosfera di partecipazione umana prima ancora che istituzionale.

Nel corso dell’incontro, Anedda ha illustrato la storia, la missione e le attività della “Danza della Vita”, realtà riconosciuta a livello regionale e nazionale, impegnata quotidianamente nell’offrire gratuitamente servizi, supporto e assistenza a chiunque si trovi ad affrontare il percorso della malattia.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di dialogo sul tema della sanità: un confronto aperto sulle eccellenze da valorizzare, sulle criticità ancora presenti e sul ruolo fondamentale che il mondo associativo può assumere nel sostenere diritti, bisogni e battaglie comuni del territorio.

Particolarmente toccante la visita ai locali dell’Associazione e, soprattutto, alla suggestiva “sala delle parrucche”, spazio simbolico e profondamente umano che custodisce storie di coraggio, rinascita e cura, raccontando con immediatezza il significato più profondo di questo servizio.

La mattinata si è conclusa con le tradizionali foto di rito, testimonianza di un incontro che ha saputo trasformare la solidarietà in qualcosa di concreto, visibile e profondamente reale.

Perché, talvolta, anche un gesto apparentemente semplice può contribuire a restituire forza, serenità e un frammento di normalità a chi sta combattendo una delle sfide più difficili della vita.