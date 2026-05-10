Dono e solidarietà: la nuova sinergia tra McDonald’s e Avis Comunale di Gizzeria

Il principio del dono, inteso come atto gratuito e fondamentale per la vita della comunità, trova un nuovo e importante alleato.

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Sempre Aperti a Donare”, McDonald’s ha confermato il proprio sostegno all’Avis Comunale di Gizzeria, siglando un’intesa che trasforma la solidarietà in un gesto concreto, capillare e quotidiano.

Dalla sede alle case: la solidarietà in movimento

Il cuore dell’intervento ha visto McDonald’s impegnato direttamente nella fornitura di pasti che sono stati presi in carico dai volontari dell’Avis.

Non si è trattato di una semplice donazione statica: i volontari hanno distribuito i panini su tutto il territorio, portandoli direttamente nelle case delle persone o distribuendoli durante gli eventi di comunità.

Questa distribuzione itinerante ha permesso di raggiungere i cittadini nel loro ambiente quotidiano, offrendo un momento di ristoro e vicinanza che va oltre il semplice pasto.

È un aiuto concreto pensato per dare una mano a chi vive il territorio, portando un sorriso e un sostegno tangibile laddove ce n’è più bisogno.

Due volti dello stesso dono

Questo gesto si sposa perfettamente con la missione dell’Avis. C’è infatti una profonda vicinanza ideale tra l’azione dei volontari che consegnano un pasto e quella dei donatori che offrono il sangue: entrambi sono atti che mettono in circolo energia e vita.

L’attività svolta da McDonald’s in sinergia con Avis ha così rafforzato il principio del dono che l’associazione promuove instancabilmente.

Come l’Avis mette in campo ogni giorno le proprie attività di donazione per la salute pubblica, così questa iniziativa ha messo in campo una rete di solidarietà alimentare, dimostrando che il “darsi agli altri” può assumere forme diverse ma ugualmente vitali.

Un impatto sociale profondo

L’impegno di McDonald’s ha facilitato l’azione dell’Avis nelle sue numerose attività nel comprensorio di Gizzeria, trasformando i volontari in veri e propri ambasciatori di solidarietà.

Questa unione d’intenti funge da esempio per la promozione di uno stile di vita basato sulla partecipazione attiva e sulla cura del prossimo.

Con questa iniziativa, il progetto “Sempre Aperti a Donare” ribadisce la sua missione: essere un punto di riferimento per il sociale, rendendo il territorio di Gizzeria un luogo più coeso, dove il principio del dono viene celebrato e praticato, porta a porta, ogni giorno.

L’attività, che ha avuto una durata complessiva di due mesi, si è conclusa ufficialmente nel mese di aprile.