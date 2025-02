Dopo anni di assenza, ritorna il Carnevale di Vibo Marina.

In auge negli anni ottanta, con il tempo è andato perso. Grazie alle associazioni Mickey Mouse, Marea, Vibo Marina C’e’, Stella Polare rappresentata dai commercianti, alla Proloco, al plesso scolastico Amerigo Vespucci, al comitato Insieme per Porto Salvo, alla scuola per l’infanzia la Coccinella e, in primis, alla parrocchia Maria SS del Rosario guidata da don Enzo Varone, la prima edizione di Carnevalmare sarà all’insegna del puro divertimento.

Una grande festa di luci, musica e colori che un tempo ha reso celebre la cittadina turistica in tutto il vibonese.

L’intento degli organizzatori è quello di restituire al pubblico l’atmosfera autentica tipica del Carnevale con sfilate di carri allegorici, tanta musica, balli e mascherine colorate, per non dimenticare le radici storiche di una celebrazione che affonda le sue origini nelle tradizioni popolari del territorio.

Sarà l’occasione per grandi e piccini di indossare abiti creativi e divertenti, dando vita ad una vera e propria esplosione di colori che attraverserà le vie di Vibo Marina. Un’opportunità per tutti di sfoggiare la propria fantasia.

Appuntamento domenica 2 marzo con la sfilata dei carri allegorici, dei gruppi di ballo, delle scuole, dei giganti Mata e Grifone e delle mascherine.

A seguire ci sarà lo spettacolo con le magiche bolle e del circo Ramingo. La serata si concluderà con le premiazioni al carro più bello e ai gruppi mascherati più simpatici e caratteristici. Infine si i ballerà al ritmo della musica popolare con Tarantellando dance.

Lunedì 3 marzo, dopo le sfilate e le premiazioni delle mascherine, la piazza principale diventerà una discoteca a cielo aperto con la musica di Max Sound.

Carnevalmare vedrà il gran finale, martedì 4 marzo, presso l’auditorium Giubileo 2000, con il musical The Greatest Showman a cura dei ragazzi dell’Azione Cattolica e buffet di dolci tipici per tutti.

L’evento, patrocinato dal comune di Vibo Valentia, sarà possibile grazie anche al contributo di tanti sponsor e vuole essere un chiaro messaggio alla comunità: non bisogna dimenticare il valore delle tradizioni che rappresentano una parte importante dell’identità culturale di un popolo.

Al via quindi alla prima edizione di Carnevalmare, un’occasione per ritrovarsi tutti insieme in allegria tra coriandoli e stelle filanti.