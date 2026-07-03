Dopo anni di lotta al loro fianco, l’amministrazione Conia stabilizza i lavoratori Tis

Si chiude definitivamente una delle pagine più complesse del precariato locale.

Con la firma dell’ultimo provvedimento, è stata disposta la stabilizzazione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori appartenenti al bacino TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) impiegati presso il Comune di Cinquefrondi.

Una decisione strategica e fortemente voluta dall’attuale Amministrazione, che trasforma un percorso di assistenza temporanea in un rapporto di lavoro stabile, sicuro e dignitoso.

La misura non solo garantisce serenità alle famiglie del territorio, ma permette all’ente di non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità che questi lavoratori hanno maturato sul campo in anni di servizio.

Quella che oggi si concretizza è anche il punto di arrivo di un lungo percorso politico e istituzionale.

Il Sindaco Michele Conia con una visione sempre attenta alle esigenze della comunità, ha espresso negli anni un convinto appoggio ai lavoratori TIS, sostenendone le rivendicazioni e chiedendone con forza il superamento della loro condizione di precarietà.

In occasione dello stato di agitazione proclamato dai tirocinanti, con l’interruzione delle attività lavorative per un’ora al giorno dal 12 al 16 febbraio 2024, l’Amministrazione comunale si è schierata apertamente al loro fianco, riconoscendo il valore del loro contributo per il funzionamento dell’ente e per la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

L’Amministrazione ha più volte ribadito come il ruolo dei lavoratori TIS sia cruciale per lo sviluppo e la vitalità della comunità di Cinquefrondi e come il loro impegno dovesse essere valorizzato attraverso condizioni di lavoro adeguate, percorsi di stabilizzazione e concrete opportunità di crescita professionale.

Per questo il Comune si è reso disponibile a collaborare con i rappresentanti dei lavoratori e con le organizzazioni sindacali per individuare soluzioni capaci di rispondere alle loro legittime richieste, facendosi portavoce delle istanze presso gli enti competenti.

Il Sindaco Michele Conia ha sempre dimostrato un impegno costante a favore dei lavoratori TIS, schierandosi senza riserve dalla loro parte, partecipando alle mobilitazioni e sostenendo le loro rivendicazioni sia nelle piazze sia nelle sedi istituzionali.

La sua costante disponibilità al dialogo e alla ricerca di soluzioni condivise ha contribuito a consolidare un rapporto di fiducia reciproca tra l’Amministrazione comunale e i lavoratori, rendendo possibile il raggiungimento di quello che oggi rappresenta uno storico traguardo.

“Non si tratta di un semplice atto amministrativo, ma di una precisa scelta politica e di civiltà”, ha dichiarato il Sindaco Michele Conia. “Dietro la sigla TIS ci sono donne e uomini che per anni hanno garantito servizi essenziali per i nostri cittadini, spesso vivendo nell’incertezza del proprio futuro.

Questa stabilizzazione è il frutto di anni di impegno, di battaglie condivise nelle piazze e nelle istituzioni e della convinzione che il lavoro non possa essere precario per sempre.

Oggi restituiamo dignità a questi lavoratori e dimostriamo che, quando c’è volontà politica, è possibile trasformare le rivendicazioni in risultati concreti.”

Il piano di stabilizzazione è il risultato di un intenso lavoro di ricognizione del personale e di un virtuoso efficientamento delle risorse di bilancio, condotto in stretta sinergia con gli uffici comunali e con le organizzazioni sindacali.

Il percorso amministrativo ha superato positivamente tutte le verifiche di sostenibilità economico-finanziaria, assicurando la piena copertura dei posti senza compromettere gli equilibri dell’ente.

I lavoratori stabilizzati saranno inseriti stabilmente nei settori strategici dell’amministrazione, dal supporto tecnico ai servizi alla persona, dalla manutenzione al funzionamento degli uffici, ambiti nei quali il loro contributo si è dimostrato fondamentale nel corso degli anni.

Con questo provvedimento, l’Amministrazione comunale non solo mette fine a una lunga stagione di precarietà, ma mantiene un impegno assunto pubblicamente con i lavoratori e con la cittadinanza.

La stabilizzazione dei TIS rappresenta un risultato storico per Cinquefrondi e testimonia una visione amministrativa che pone al centro il valore del lavoro, la tutela delle persone e il rafforzamento della pubblica amministrazione.

È la dimostrazione che le battaglie combattute con coerenza, dentro le istituzioni e nelle piazze, possono tradursi in conquiste concrete capaci di cambiare la vita delle persone.