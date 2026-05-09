Reggio Calabria

Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria ha riaperto il tapis roulant

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio35 minuti fa
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tapis roulant reggio
L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica, dalla giornata di oggi, la riapertura del tapis roulant, nuovamente fruibile dalla cittadinanza a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati.

La riattivazione dell’impianto è stata resa possibile dopo il completamento delle verifiche tecniche previste e il rilascio del nulla osta da parte di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
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Graziano Tomarchio

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