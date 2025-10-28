Dopo il Piemonte e la Puglia, I Giganti di Taurianova arrivano anche in Campania

Nei weekend di Domenica 19 e 26 ottobre, il rinomato gruppo I Giganti di Taurianova dei F.lli Taverna è stato in trasferta a Sicignano degli Alburni (SA), in occasione della 53° Sagra della Castagna.

Il gruppo ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa da parte di tutti i presenti che non avendo mai visto e conosciuto lo spettacolo di Mata & Grifone, sono rimasti incantati da queste due splendide figure della tradizione popolare Calabrese.

Il tutto è stato voluto dalla Proloco Sicignano degli Alburni che ha organizzato l’evento e ha fatto sì che I Giganti di Taurianova arrivassero anche in Campania a far conoscere una delle più belle tradizioni della Calabria.

Due giornate concluse con successo e tanto divertimento per grandi e piccini.

Grande soddisfazione è stata espressa al responsabile del Gruppo, Simone Taverna, per aver portato il nome di Taurianova anche in Campania.