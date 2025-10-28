Calabria

Dopo il Piemonte e la Puglia, I Giganti di Taurianova arrivano anche in Campania

Foto di Redazione Redazione33 minuti fa
50 minuto di lettura

Nei weekend di Domenica 19 e 26 ottobre, il rinomato gruppo I Giganti di Taurianova dei F.lli Taverna è stato in trasferta a Sicignano degli Alburni (SA),  in occasione della 53° Sagra della Castagna.

Il gruppo ha ricevuto un’accoglienza molto calorosa da parte di tutti i presenti che non avendo mai visto e conosciuto lo spettacolo di Mata & Grifone, sono rimasti incantati da queste due splendide figure della tradizione popolare Calabrese.

Il tutto è stato voluto dalla Proloco Sicignano degli Alburni che ha organizzato l’evento e ha fatto sì che I Giganti di Taurianova arrivassero anche in Campania a far conoscere una delle più belle tradizioni della Calabria.

Due giornate concluse con successo e tanto divertimento per grandi e piccini.

Grande soddisfazione è stata espressa al responsabile del Gruppo, Simone Taverna, per aver portato il nome di Taurianova anche in Campania.

 

Tag
Foto di Redazione Redazione33 minuti fa
50 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio