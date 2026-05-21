 Dopo il successo a SalTo26, “Calùra” di Saverio Gangemi arriva a Locri per il Maggio dei Libri

“Calùra”, sorprendente esordio narrativo di Saverio Gangemi (edito da Rubbettino), romanzo finalista al prestigioso Premio Calvino per le opere prime inedite, dopo la calorosa accoglienza a SalTo26, sarà presentato, nell’ambito del Maggio dei Libri per Locri Città che legge, venerdì 22 maggio 2026, ore 18.30, nella sala della Biblioteca Comunale “G. Incorpora” di Palazzo Nieddu, a Locri.

Quella di Saverio Gangemi è una delle voci più originali della nuova narrativa italiana. “Calùra” non ha nomi di luoghi né cronologie precise.

Il paesaggio è una terra arida, dominata da una calura misteriosa e implacabile. Le acque della fiumara stentano a dissetare uomini e animali; tra i sassi sopravvivono serpenti e lucertole. Solo un grande albero resiste, mentre gli abitanti cercano disperatamente di opporsi a una fine che sembra inevitabile.

In questo tempo sospeso, Saverio Gangemi costruisce un racconto allegorico e potente, dove la natura, la memoria e la fragilità umana si intrecciano in una scrittura intensa e poetica.

La giuria del Premio Calvino ha definito l’opera: “Una versione originale di climate-fiction dai tratti allegorici, alla cui aura fascinosa dà sostanza un’invenzione linguistica che fonde con perizia registro colto, elementi dialettali e parole dismesse”.

“Un Sud metafisico”, “una scrittura limpida e lirica” (Massimo Onofri nella motivazione con cui ha proposto il romanzo alla LXXX edizione del Premio Strega).

“Una maledizione atmosferica, un paese che brucia, i morti che diventano uno sciame di lucciole. Calura è una potentissima allegoria del presente, è il romanzo che racconta la nostra febbre morale” (Andrea Pomella).

A introdurre la presentazione sarà l’assessore alla Cultura Domenica Bumbaca, dialogheranno con l’autore la giornalista Maria Teresa D’Agostino e il direttore editoriale della Rubbettino, Luigi Franco.