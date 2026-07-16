Dopo il successo del 21° concorso dei vini Arbëreshë, Vakarici continua a vivere l’estate

L’estate di Vakarici si costruisce giorno dopo giorno, intrecciando cultura, identità, e tradizioni che diventano occasione d’incontro.

È questa la filosofia che continua ad ispirare il cartellone del Salotto Diffuso d’Estate, che dopo il successo della 21esima edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë, prosegue con un programma capace di accompagnare cittadini, visitatori e famiglie fino al mese di settembre, trasformando il Salotto diffuso in una destinazione culturale viva e autentica.

A presentare il ricco carnet di eventi della dodicesima edizione del Salotto Diffuso d’Estate sono il Sindaco Antonio Pomillo e l’assessore Giovanni Romano.

Il format identitario continua a fare del borgo arbëresh il principale palcoscenico della vita comunitaria.

Un cartellone costruito insieme ad associazioni, istituzioni, operatori culturali e realtà del territorio che conferma la scelta dell’Amministrazione Comunale di investire sulla qualità dei contenuti, sulla valorizzazione degli spazi pubblici e sulla capacità dell’entroterra di attrarre pubblico ben oltre la stagione balneare.

Il programma riprenderà martedì 21 luglio con la presentazione del volume Mondo femminile tra Oriente ed Occidente di Attilio Vaccaro, in Piazza Pasquale Scura.

Venerdì 24 luglio sarà invece la volta di Inferi, il libro di Antonino De Masi, testimonianza civile e personale contro la ‘ndrangheta, che sarà presentato in Piazza Skanderbeg.

Domenica 26 luglio, invece, la comunità vivrà uno dei momenti più sentiti dell’anno con la Festa in onore di San Francesco, appuntamento che rinnova il legame tra spiritualità, tradizione popolare e partecipazione comunitaria.

Martedì 28, invece, appuntamento con Sono un Arbëresh di Francesco Donnici, con Giovanni Manocchio, mentre nella stessa serata Piazza Skanderbeg diventerà un cinema sotto le stelle grazie all’iniziativa Cinema in Piazza – Stand by Me, promossa dall’Associazione Giovanile Rrughe.

Il mese di agosto, invece, sarà caratterizzato da un fitto calendario dedicato alle tradizioni popolari.

Sabato 1 dalle ore 17, nell’Area picnic, il SAI presenterà il Color Party; alle ore 18, in Piazza Pasquale Scura, la Croce Rossa Alto Ionio Cosentino proporrà il Progetto Giovani in Salute.

Poi domenica 2 agosto appuntamento con Hami e Pimi te Gjitonia, iniziativa dell’Associazione culturale Arberia.

Venerdì 7 agosto spazio alla quarta edizione di Corri Arbëreshë, organizzata insieme al Lions Club Arbëria, seguita dalla Caccia al Tesoro Magare. Domenica 9 agosto il Campo Giovanni Tocci ospiterà il Torneo delle Gjitonie, mentre l’Associazione Arberia proporrà una nuova tappa di Hami e Pimi te Gjitonia.

Lunedì 10 agosto il pubblico sarà protagonista con Ritorno alle origini – I giochi di una volta, mentre martedì 11 agosto tornerà la Caccia al Tesoro, dedicata a luoghi, parole e indizi indecifrabili.

Il momento centrale del cartellone è atteso per mercoledì 12 agosto, con la 43esima Rassegna del Costume Arbëreshë, uno degli eventi identitari più rappresentativi Calabria e il più longevo dell’Arberia.

Seguiranno il Torneo di Beach Volley del 13 agosto, la Festa dell’Assunta del 15 agosto e nuovi appuntamenti con Hami e Pimi te Gjitonia nelle giornate del 16 e 23 agosto.

Il programma proseguirà lunedì 17 agosto con Eterotopia, performance itinerante tra arte e immaginazione proposta dall’Associazione Rrughe.

Martedì 18 agosto il centro storico ospiterà il Motorshow Auto e Moto, mentre sabato 22 agosto il Sistema di Accoglienza e Integrazione proporrà il Festival delle Migrazioni, dedicato al dialogo tra popoli, culture e comunità.

A chiudere il cartellone sarà, domenica 6 settembre, l’ottava edizione de I Colli Arbëreshë, raduno cicloturistico organizzato in collaborazione con l’ASD Co.Ro. Bike Wolf, capace di valorizzare il paesaggio e le connessioni tra l’Arberia e la Sibaritide.