Dopo il voto una nuova stagione di responsabilità, Russo “ora servono idee nuove e risposte concrete”

Le elezioni regionali si chiudono con un messaggio chiaro: serve una nuova stagione di responsabilità, idee nuove e risposte concrete per la Calabria.

Il voto ha indicato la volontà di cambiamento, ma anche la necessità di consolidare ciò che di buono è stato avviato, aprendo una fase di confronto più maturo e costruttivo tra istituzioni, territori e cittadini.

È la riflessione del sindaco Renzo Russo, che invita a leggere il risultato elettorale non solo come un dato politico, ma come un segnale di fiducia e al tempo stesso di responsabilità collettiva. Una chiamata a ripartire dal basso, dai borghi e dalle persone, per costruire una Calabria capace di futuro.

Un ringraziamento sincero dichiara il Primo cittadinova a Pasquale Tridico per l’impegno e il coraggio dimostrati in una sfida tutt’altro che semplice.

Ma il messaggio che arriva dalle urne è netto: se il centrosinistra vuole tornare ad essere un’alternativa credibile, deve mettere da parte riti e logiche del passato. È tempo di costruire una nuova proposta, aperta, civica e progressista, capace di unire e di valorizzare le energie dei territori.

Tra i dati più significativi di questa elezione c’è il rafforzamento della rappresentanza del Pollino.

La nostra area evidenzia porta in Consiglio regionale ben quattro rappresentanti da Gianluca Gallo a Elisabetta Santoianni, da Riccardo Rosa a Ferdinando Laghi.

Un risultato che ci permette di confidare in una presenza attiva e costante nelle istituzioni regionali, affinché le istanze delle nostre comunità non restino inascoltate.

Al Governatore Occhiuto aggiunge vanno gli auguri di buon lavoro. Ci aspettiamo che questa nuova legislatura sappia dare risposte concrete su sanità, infrastrutture, giovani e sviluppo sostenibile, garantendo una attenzione vera alle aree interne e periferiche, che sono il cuore e la misura della Calabria reale.

Cultura, agricoltura di qualità e identità continuano a essere, per il Paese del Moscato Passito, le leve di una crescita equilibrata.

Il nostro modello conclude Russo è quello di una Calabria che riparte dalle sue radici, dai borghi e dalle persone. Solo così potremo costruire una regione più giusta, moderna e sostenibile.