Dopo #RegalaUnaPoesia, Roberto Modafferi torna a incantare con “Poesie d’amore …o poco meno”

Dopo il successo dell’evento #RegalaUnaPoesia, che ha trasformato Reggio Calabria in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’80° anniversario della Liberazione attraverso poesia, arte e musica, Roberto Modafferi presenta il suo nuovo libro Poesie d’amore …o poco meno .

Il volume, edito da A&B nella Collana Euterpe, raccoglie componimenti che esplorano l’amore e le sue sfumature, spesso con un tocco di ironia e disincanto.

Le poesie affrontano temi come la solitudine, l’attesa e il desiderio, offrendo uno sguardo lucido e personale sulle relazioni umane.

Nel libro l’amore è il punto di partenza, ma non sempre il punto d’arrivo. In queste poesie, l’amore viene smontato, indagato, osservato con tenerezza e sarcasmo, come qualcosa di prezioso e imperfetto. Non mancano testi che riflettono sulla solitudine, sull’attesa, sul desiderio che non trova compimento.

E poi c’è il “poco meno”: quello spazio ambiguo dove nascono i ricordi, le frasi non dette, i rimpianti, ma anche le risate fuori tempo e le confessioni inattese.

Il libro è anche un invito a rallentare, a guardare più a fondo dentro i piccoli inciampi quotidiani, trovandovi poesia.

Un’occasione da non perdere insomma la presentazione che sarà un momento di condivisione viva: letture a voce alta, riflessioni sull’atto creativo, confronto con il pubblico.

Un’opportunità per incontrare un autore che usa la poesia e l’arte come chiave per attraversare emozioni comuni con uno sguardo originale.

Ingresso libero.