Dopo Sal da Vinci, ecco gli artisti che si esibiranno all’Acquapark Odissea 2000

Chissà chi si esibirà quest’anno all’Acquapark Odissea 2000? Non servirà aspettare tanto per appagare la curiosità e dare risposta all’interrogativo che si rinnova ad ogni stagione. Svelato il programma degli eventi, una promessa di emozioni, divertimento e musica.

Sono attesi Trigno, il vincitore della sezione canto dell’edizione 2025 del talent Amici di Maria De Filippi; Luk3 e Petit che sui banchi della scuola mediatica più famosa che c’e si erano seduti qualche anno prima; Settembre, il vincitore di Sanremo Giovani 2024 con Vertebre, Serena Brancale, la cantautrice pugliese, polistrumentista, performer e compositrice che unisce la passione per il Soul, R&B e il Jazz e che ha consegnato alle radio, dal palco dell’Ariston, l’ascoltatissima Aneme e core.

Sono, questi, gli artisti che dopo Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, insieme agli speaker di Radio Kiss Kiss si alterneranno per la stagione 2025 sul palco della trentennale esperienza del divertimento dedicata ai miti e alle leggende dell’antica Grecia e che rappresenta una tappa irrinunciabile per famiglie, coppie e comitive.

I fan intanto sono stati avvisati. Così avranno il tempo per organizzare una tappa al Parco acquatico dei record coniugando la passione per il proprio cantante preferito e una bella giornata tra scivoli e fiumi lenti. Le date di ciascun artista saranno comunicato man mano.

In macchina, in autobus, in moto, ma anche in treno. Raggiungere l’Acquapark Odissea 2000 è possibile grazie alle nuove tratte da Cosenza e Catanzaro con il Regionale di Trenitalia con sosta alla stazione di Toscano, dove sarà garantita una navetta gratuita che accompagnerà i viaggiatori direttamente all’ingresso dell’Odissea.

Chi arriverà in treno riceverà il 20% di sconto sul biglietto d’ingresso, dal lunedì al sabato nei mesi di giugno, luglio e settembre; il 10% la domenica e nel mese di agosto.

È possibile acquistare il ticket di ingresso e partecipare agli eventi per i 30 anni di Odissea 2000 su https://odissea2000.18tickets.it/.