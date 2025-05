Doris Lo Moro “Terzo lutto nell’anno per morte sul lavoro, Fermare questa strage silenziosa”

“Ci colpisce profondamente la tragica scomparsa di Salvatore Cugnetto, operaio di 55 anni deceduto oggi in un cantiere dell’Autostrada del Mediterraneo.

È nel 2025 il terzo caso di morte bianca di un lavoratore di Lamezia Terme: prima Francesco Stella, 38 anni, il 3 gennaio; poi, il 25 gennaio, Maicol Affatato, 26 anni, originario di Mandatoriccio ma residente a Lamezia.

È quanto afferma in un comunicato stampa Doris Lo Moro, candidata del centrosinistra a sindaco di Lamezia Terme, che sottolinea: “Questa catena di lutti non è più tollerabile: ogni vita spezzata rappresenta una sconfitta per le istituzioni e per la società tutta”.

“Urge un impegno corale per rafforzare la cultura e la pratica della sicurezza, intensificare i controlli e garantire che ogni lavoratore conclude Lo Moro possa operare in condizioni dignitose e protette”.