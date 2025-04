Due anteprime assolute per Liquorificio 1864 a Vinitaly

L’azienda ambasciatrice della Calabria nel mondo, ha scelto di unirsi quest’anno alle eccellenze calabresi, rafforzando il legame con il territorio e valorizzando le sue origini, posizionandosi nel Padiglione Calabria – Hall 12.

Una decisione che sottolinea l’importanza delle radici nella crescita di un marchio storico come Liquorificio 1864 che continua a distinguersi nel panorama internazionale dei distillati e dei liquori, come attestato dal conseguimento della medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles per una delle sue referenze più iconiche, l’Amaro Silano, in stand accompagnato da altre eccellenze come Anice e Sambuca Bosco e il Nerò Liquirizia. – www.amarosilano1864.it

Tra le anteprime più attese è sicuramente Capobranco – Amaro Supremo.

Vinitaly 2025 vede il debutto ufficiale dell’amaro premium dedicato a chi osa distinguersi.

Con oltre 20 botanicals selezionate, Capobranco è un liquore dal carattere forte e deciso, inconfondibile e persistente. Un solo sorso è sufficiente per comprendere chi comanda: un amaro nato per lasciare il segno. – www.amarocapobranco.it

Non da meno anche ITÀLI – Cronache di Terra e di Mare, un gin che rende omaggio alla Calabria e alla storia millenaria del popolo che la abitava nel XIII sec a.C. e che rappresenta la genesi di quello che nel tempo sarà il nome dell’intera odierna nazione “Italia”.

Questo distillato celebra le radici della regione attraverso ingredienti iconici. Il primo contatto con ITÀLI è come un soffio di vento che arriva dal mare, carico dei sentori del Ginepro Fenicio che richiama i paesaggi tra Tirreno e Ionio.

Al naso si percepiscono note di lavanda, bergamotto e peperoncino, arricchite da tocchi boschivi come le gemme di pino, evocando i panorami montuosi della Sila. Un gin che racconta una terra fiera e autentica.

L’azienda guarda al futuro con determinazione, forte di riscontri ottenuti e animata dalla volontà di consolidare ulteriormente la propria identità e la presenza sul mercato attraverso strategie mirate.

Tra queste, l’espansione della presenza del marchio Amaro Silano su tutto il territorio nazionale, con un focus su retail e ristorazione di qualità.

Non solo, perché l’azienda intende valorizzare il consumo dell’amaro nella mixology, ampliandone l’utilizzo oltre il digestivo tradizionale e lanciare una linea premium dedicata al canale Horeca, con prodotti esclusivi e di alta qualità.

L’oro al Concours Mondial de Bruxelles ha dato forte impulso alla presenza nei mercati esteri, creando contestualmente importanti sinergie con gli operatori della regione Calabria, rafforzando il legame con il territorio.

Attività importanti che hanno permesso di celebrare al meglio i 161 anni di attività, coronati dall’ingresso ufficiale nell’Unione Imprese Centenarie Italiane (UICITALIA), un riconoscimento prestigioso per un’azienda che continua a innovare nel rispetto della tradizione.

Liquorificio 1864 nasce a pochi anni dopo l’Unità d’Italia, in Calabria. Nel 2005, un gruppo di imprenditori, guidato da Elvira, Antonella e Gianni Regina con Orlando Marcelletti, rifonda l’azienda per rilanciare le ricette originali e diffondere i sapori calabresi nel mondo.

Oggi, Liquorificio 1864 propone prodotti tradizionali e innovativi, premiati a livello internazionale, mantenendo fede alle ricette storiche.