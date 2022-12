Due denunciati per spaccio e per introduzione di fumogeno allo stadio, 5 segnalati per possesso di droga

Condividi

Continua l’attività di intensificazione dei servizi di contrasto alla criminalità diffusa ed al traffico di sostanze stupefacenti nella provincia vibonese voluta dal Questore della provincia di Vibo Valentia, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e più afflitte da fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni svolte dalla Squadra Mobile insieme al personale del Commissariato di Serra San Bruno, venerdì u.s., veniva notata una abitazione sospetta per attività di traffico di sostanze stupefacenti, pertanto veniva effettuata una perquisizione dei locali rinvenendo sostanza stupefacente del tipo cocaina in forma solida, ancora da tagliare, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi da predisporre per la successiva vendita.

Nella stessa giornata, presso lo Stadio Luigi Razza, durante l’incontro calcistico di finale regionale dilettanti fra Gioiese e Promosport Lamezia, un uomo veniva trovato in possesso di un fumogeno all’ingresso del settore ospiti dell’impianto sportivo, pertanto l’artifizio veniva sequestrato.

Entrambi i soggetti venivano denunciati alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, che ha coordinato l’attività di polizia giudiziaria.

Inoltre, durante il servizio di monitoraggio delle aree più sensibili al degrado urbano e allo spaccio di droga in tutta la provincia vibonese, gli agenti della Squadra Mobile, collaborati dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Serra San Bruno e dal Posto Fisso di Tropea segnalavano alla locale Prefettura 5 soggetti per detenzione per uso personale di marijuana.