Due eventi e una novità: a Reggio Calabria organetto, tarantella e il debutto del caminetto dei poeti

Due importanti iniziative sociali aggregative caratterizzeranno questa settimana l’associazione Incontriamoci Sempre ODV nella stazione FS di RC S Caterina, infatti domani , martedì 28 ottobre alle ore 18,00 , parte il corso laboratorio degli strumenti musicali della nostra tradizione: organetto, tamburello e lira Calabrese , a cura del Maestro Fortunato Stillittano.

Giovedì 30 dalle ore 19,00 no stop, il classico appuntamento settimanale con la direttrice Agata Scopeliiti che questa settimana come da calendario farà un viaggio sulle danze del Sonu a Ballu con la tarantella del S Agata ed Aspromontana.

Per il 2 novembre uno stop delle attività è doveroso per riflettere e commemorare i defunti , poi la ripresa delle attività culturali con la novità del caminetto dei Poeti che partirà venerdì 7 novembre alle ore 17,30 , con l’accoglienza del thè per i poeti , l’idea di questo caminetto è del trio Festa , Cambera e Strati .

La rassegna Calabria D’autore riparte con il botto domenica 9 novembre a S Caterina con ” Aspettando S Martino, con la degustazione del Novello di Casa Crisera’ ed il racconto e la storia Cinematografica e Musicale del Molleggiato Adriano Celentano, con tanti ospiti e protagonisti: Francesco Miroddi, Marco Mauro, Luciano Pensabene ed Aurelio Mandica.