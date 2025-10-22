Due giovani reggini scomparsi in un incidente stradale a Piacenza, il cordoglio del sindaco Falcomatà e della consigliera Maria Ranieri

Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e la Consigliera Comunale Maria Ranieri, esprimono il più profondo e commosso cordoglio a nome dell’intera Amministrazione e della Città, per la tragica e prematura scomparsa degli archeologi reggini Francesca Pizzi e Giovanni Speranza, originari della provincia e per lungo tempo residenti in città.

I due giovani professionisti hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A21 nel tratto compreso tra Piacenza Ovest e Piacenza Sud.

“La notizia di questa immane tragedia ci ha lasciati attoniti e senza parole,” hanno dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà e la Consigliera Maria Ranieri.

“Reggio Calabria perde due giovani eccellenze, due menti brillanti che con il loro lavoro portavano avanti la storia e la cultura del nostro territorio, anche lontano da casa. Il dolore delle famiglie Pizzi e Speranza è il dolore di tutta la nostra comunità. A loro va l’abbraccio più forte e sincero in questo momento di inimmaginabile sofferenza”.

“Il ricordo di Francesca e di Giovanni, del loro entusiasmo e della loro passione per l’archeologia e per le loro radici, rimarrà indelebile.

Ci stringiamo con immenso affetto ai familiari, agli amici e a quanti nella nostra Città hanno avuto la fortuna di incontrarli e di apprezzarne le straordinarie qualità umane e professionali”.