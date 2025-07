È l’ora della prova alla 29ª Luzzi-Sambucina

L’atmosfera è già rovente a Luzzi, e non solo per le temperature elevate: il Trofeo Silvio Molinaro – 29^ Luzzi Sambucina entra nel vivo con le due manche di ricognizione in programma domani mattina, a partire dalle ore 9.00 per i 196 piloti ammessi al via.

La prova calabrese del Campionato Italiano Supersalita si preannuncia combattuta e selettiva, anche per l’effetto delle temperature estreme previste nel cuore dell’estate, un fattore che potrebbe incidere tanto sulle performance dei piloti quanto sulla resa meccanica delle vetture.

Le verifiche sportive e tecniche svoltesi oggi hanno ufficializzato un numero di piloti al via, tra i quali figurano i protagonisti del Campionato Italiano Velocità Montagna, del Campionato Italiano Bicilindriche e alcune vetture storiche al seguito

Meticoloso, preciso e attento l’allestimento del percorso da parte di Tebe Racing, la cura dei particolari e le disposizioni di sicurezza sono oggetto di apprezzamento da parte di tutti i concorrenti.

Danny Molinaro, presidente del comitato organizzatore ha espresso gratitudine e apprezzamento per il lavoro e la collaborazione delle Forze dell’Ordine, degli ufficiali di gara e di tutti i volontari, il presidente di Tebe Racing auspica un’efficace prosecuzione dell’impegno che favorisca uno spettacolare weekend di gara per tutti.

Preannunciate sfide accese ed agonismo elevato in tutte e cinque le nutrite categorie della massima serie ACI Sport, nel tricolore Le Bicilindrce, nei gruppi del CIVM sud e nelle classi delle auto storiche.