È partito il servizio dei volontari formati con “Chiese Aperte – Edizione Giubileo”

Sabato 02 agosto ha preso ufficialmente avvio l’apertura al pubblico di alcune chiese del centro storico di Corigliano-Rossano, grazie all’impegno dei volontari associati formati nell’ambito del progetto “Chiese Aperte – Edizione Giubileo”, promosso dall’Arcidiocesi di Rossano-Cariati in collaborazione con l’Associazione Amici del Codex OdV e sostenuto con i fondi dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica.

Le chiese coinvolte nell’iniziativa sono solitamente non accessibili al pubblico e, per tutto il mese di agosto, saranno aperte nei fine settimana, con turni di accoglienza curati dai volontari.

Nel centro storico di Rossano, ogni sabato e domenica dalle ore 18:00 alle 20:00, sarà possibile visitare le chiese di San Marco, San Bernardino, San Domenico e San Giovanni di Dio.

Nel centro storico di Corigliano, la chiesa di Sant’Anna sarà aperta ogni sabato dalle 18:00 alle 20:00, mentre il Romitorio di San Francesco accoglierà i visitatori sia il sabato che la domenica negli stessi orari.

L’iniziativa è il frutto di un percorso formativo che ha visto i volontari impegnati, nel mese di luglio, in una serie di lezioni itineranti tra le chiese del territorio, guidati da docenti ed esperti di storia, arte e spiritualità.

Il progetto, però, non si ferma: anche ad agosto sono previsti due nuovi appuntamenti formativi.

Venerdì 8 agosto, alle ore 18:00 presso la Biblioteca Diocesana “Santi Nilo e Bartolomeo” a Rossano, si terrà la lezione della dott.ssa Tina Morello, dal titolo “La collezione della Biblioteca Diocesana Santi Nilo e Bartolomeo”.

Martedì 20 agosto, sempre alle ore 18:00, nella Cattedrale Maria SS. Achiropita, don Pietro Madeo guiderà un incontro dal titolo “I segni del Giubileo, il pellegrinaggio e la porta”, in preparazione al tema centrale dell’anno giubilare 2025.

Il progetto Chiese Aperte – Edizione Giubileo si conferma così un’iniziativa di forte valore pastorale e culturale, che coniuga formazione, cittadinanza attiva e riscoperta del patrimonio religioso locale, in linea con lo spirito del prossimo Giubileo: “Pellegrini di speranza”.

Per aggiornamenti e immagini dal progetto è attivo il canale social con l’hashtag #ChieseAperteGiubileo.

Per Info:

0983.525263 / 340.4759406 – info@museocodexrossano.it