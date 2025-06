Eccellenza UNICAL: il prof. Marcello Maggiolini si conferma leader della ricerca

RENDE :: 4/06/2025 :: Il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Università della Calabria celebra il prestigioso risultato raggiunto dal prof. Marcello Maggiolini, che si conferma primo tra i professori e ricercatori dell’Ateneo nella prestigiosa classifica di Research.com.

Il riconoscimento si basa su criteri oggettivi come la produttività scientifica, l’indice h-index e l’impatto delle pubblicazioni, testimoniando la qualità e l’influenza del lavoro del professor Maggiolini nel panorama della ricerca.

A congratularsi con lui sono i rappresentanti del Dipartimento, Catia Rondinelli, Angelo Oranges, Vincenzo Scarfó, insieme ai rappresentanti in quota dottorandi Marisa Motta e Giorgia Francesca Saraceno: «Il prof. Maggiolini ha dimostrato eccezionale impegno e dedizione nella sua attività di ricerca, contribuendo in modo significativo alla visibilità e al prestigio del nostro Dipartimento e dell’intera Università. La sua posizione nella classifica è motivo di orgoglio per tutta la comunità accademica», dichiarano congiuntamente.

Questo risultato contribuisce direttamente anche al posizionamento dell’Università della Calabria nella classifica internazionale di Research.com “Best Universities in the World”, che valuta l’impatto complessivo dei ricercatori all’interno degli atenei. I rappresentanti del Dipartimento sottolineano inoltre il ruolo cruciale svolto dal prof. Maggiolini nello sviluppo dell’Ateneo: «Ha avuto un ruolo chiave nella nascita del nuovo Corso di Laurea in Medicina, di cui è coordinatore, e ha ispirato generazioni di studenti con la sua passione per la ricerca e l’instancabile impegno per l’eccellenza»

«La sua leadership – concludono Rondinelli, Oranges, Scarfó, Motta e Saraceno – continuerà a essere un punto di riferimento per tutti noi, rafforzando il ruolo dell’Università della Calabria nel panorama scientifico internazionale». Un successo che non è solo personale, ma che illumina l’intero ambiente accademico calabrese.