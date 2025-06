Ecco il nuovo calendario e le modalità di conferimento della raccolta differenziata a Vaccarizzo Albanese

La differenziata si migliora e potenzia, a partire da domenica 8 giugno il calendario della raccolta porta a porta e le modalità di conferimento saranno rimodulati per migliorare il servizio e adeguarlo alle esigenze del periodo estivo.

Le modifiche sono state implementate per ottimizzare il servizio di raccolta e promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei rifiuti nel salotto diffuso di Vakarici.

Secondo il nuovo calendario, la raccolta avverrà in queste modalità:

Domenica sarà raccolto l’umido differenziato insieme a pannolini e pannoloni;

Lunedì, invece, carta e cartone;

Martedì passerà il secondo turno dell’umido differenziato;

Mercoledì il secco multimateriale differenziato;

Giovedì il terzo turno di umido differenziato insieme a pannolini e pannoloni;

mentre il Venerdì, con alternanza settimanale saranno raccolti una volta il secco residuo (settimana dispari) e nell’altra il vetro (settimana pari).

Il mastello o la busta dovranno essere collocati fuori dalla propria abitazione esclusivamente il giorno della raccolta entro le ore 20.

La distribuzione dei sacchetti per la raccolta verrà effettuata in comune tutti i martedì mattina dalle 8.30 alle 10.30 e i giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle 18.

È severamente vietato: usare buste di colore nero, soprattutto se non trasparenti; lasciare scatole di cartone intere (vanno schiacciate); lasciare fuori dalla porta il contenitore (mastello) per l’umido quando non c’è la raccolta o il rifiuto all’interno.

Si ricorda, inoltre, che l’operatore ecologico sarà obbligato ad avvertire il responsabile del servizio e l’ufficio di Polizia Municipale per eventuali infrazioni e a non ritirare il rifiuto non conforme.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il gestore del servizio, Ecology Green, ai numeri 0983.856686 o 366.6697788.

Il numero verde per segnalazioni o problematiche inerenti il servizio di raccolta porta a porta è 800.195390.

L’isola ecologica per gli ingombranti è aperta tutti i mercoledì dalle 9 alle 12. Si chiede la collaborazione di tutti i cittadini per rispettare le nuove disposizioni e contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente.