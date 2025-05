Ecco l’elenco dei premiati alla IV edizione del Premio Oleario San Vincenzo La Costa

Si è svolta a San Vincenzo La Costa presso Palazzo Miceli, la IV Edizione del Premio Oleario, organizzata dal Consorzio Olio di Calabria IGP, dall’Associazione L’Olivicola Cosentina e dall’Amministrazione comunale di San Vincenzo La Costa.

Il premio ha caratura nazionale ma vi è anche una sezione speciale, riservata alle eccellenze produttive locali, denominata “borgo dell’olio”.

Il concorso rende omaggio alla memoria del Dottore Nino Iannotta, stimato agronomo, accademico e ricercatore del Crea, originario proprio di San Vincenzo La Costa.

Le analisi sensoriali dei campioni dell’olio, inviati in forma anonima, sono state effettuate dal CREA OFA di Rende, sotto la supervisione del Capo Panel Massimiliano Pellegrino.

L’organizzazione del concorso è stata curata da Pamela Chiappetta, Consigliera con delega all’agricoltura e alle attività produttive, che ha aperto i lavori con i saluti istituzionali e illustrato la struttura del concorso. Numerosi gli interventi qualificati:

-Fabrizio Carbone, Responsabile sede di Rende del CREA OFA, ha affrontato le principali criticità del settore olivicolo;

-Valeria Grimoli, biologa/nutrizionista, ha spiegato gli effetti salutistici dell’olio evo;

-Massimiliano Pellegrino, Capo Panel CREA OFA sede di Rende, ha illustrato i criteri tecnici adottati nella valutazione dei campioni;

-Massimino Magliocchi, Presidente Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP, ha parlato dei recenti traguardi del Consorzio, come l’introduzione dell’etichetta anticontraffazione, ribadendo l’importanza di fare rete per rafforzare il comparto olivicolo regionale;

-Pietro Sirianni, Direttore Coldiretti Cosenza (al posto di Francesco Aceto).

A concludere, il Sindaco di San Vincenzo La Costa, l’Avvocato Gregorio Iannotta, che ha tracciato un bilancio degli interventi, evidenziando l’importanza degli investimenti nel settore olivicolo.

Successivamente, si è svolta la cerimonia di premiazione. I lavori sono stati moderati da Elvira Sangineto. Al primo posto, per il concorso nazionale e per il fruttato intenso, Costantina Felicetti di Rende.

Per il fruttato medio invece a vincere è stato Leonardo Casalinuovo di Cortale. Al secondo posto Santo Gagliardi del frantoio San Vincenzo e terzo Salvatore Calvelli di Botricello.

Per il premio comunale, al primo posto per la categoria fruttato medio Santo Gagliardi. Al primo posto per il fruttato leggero Carmela Calabrese.