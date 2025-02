Ecoenergy e Iwg avvicinano Reggio al mondo del business

Un grande successo per l’inaugurazione di Regus a Reggio Calabria che porta in riva allo Stretto un nuovo modello di business.

Un nuovo primato per la nostra città che, per prima in tutta la regione, si dota, grazie all’investimento di Ecoenergy, di un nuovo concetto di lavoro che potrebbe renderla più appetibile al mondo degli affari, come già avviene nelle grandi città del mondo.

Un concetto innovativo, quello di ufficio flessibile, che fa registrare una presenza importante, quella di Mauro Mordini, Country manager della multinazionale International Workplace Group (IWG) Italia e di rappresentarti istituzionali a tutti i livelli.

Tra gli altri, erano presenti all’inaugurazione, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, il presidente della Camera di commercio Ninni Tramontana, il Sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti. Con la dirigenza di Ecoenergy anche molti imprenditori reggini come Eduardo Lamberti Castronuovo.

“Approdiamo a Reggio Calabria ha dichiarato Mauro Mordini grazie alla partnership con Ecoenergy, in un contesto moderno, offrendo soluzioni di lavoro flessibili e all’avanguardia alle numerose imprese del territorio.

Siamo convinti che il nostro modello possa apportare benefici tangibili alle aziende, in termini di produttività, benessere dei dipendenti e riduzione dei costi, contribuendo a creare un ambiente di lavoro dinamico e innovativo.”

Rosalba Smorto, amministratore di Ecoenergy, sottolinea:

“Siamo entusiasti della partnership con IWG per l’apertura di Regus a Reggio Calabria. Questo progetto ci consentirà di sfruttare al meglio le opportunità che ci offrono l’atteso sviluppo dello scalo portuale e il recente potenziamento dell’aeroporto Tito Minniti.

Come imprenditori abbiamo voluto cogliere un’occasione e, nel contempo, offrirla alla nostra bella Reggio, mettendo in campo strumenti che consentano di cogliere le sfide del futuro che, sì, proverranno dalla naturale vocazione turistica della città ma che, in tal modo, non si precluderà ulteriori rosei sviluppi, compiendo un primo passo verso la diversificazione della sua economia”.

L’evento, curato dalla Event manager Patrizia Sorrentino, ha avuto un grandissimo successo registrando centinaia di presenze.