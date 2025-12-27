Catanzaro

Ecografo multifunzione per visite a domicilio in dotazione al Lions Club Maida Feudo

Sanità di prossimità: in dotazione al Lions Club Maida Feudo un ecografo multifunzione a colori con visuale 3D portatile, munito di accessori e stampante per il rilascio di referto.

Si tratta di una strumentazione d’avanguardia che la Fondazione L.C.I.F. ha finanziato tramite un progetto sostenuto con i Fondi Internazionali.

L’ecografo potrà essere utilizzato anche dai Centri So.San ( Solidarietà Sanitaria) nati sempre nell’ambito del club service e già attivi sul territorio.

