Catanzaro
Ecografo multifunzione per visite a domicilio in dotazione al Lions Club Maida Feudo
Sanità di prossimità: in dotazione al Lions Club Maida Feudo un ecografo multifunzione a colori con visuale 3D portatile, munito di accessori e stampante per il rilascio di referto.
Si tratta di una strumentazione d’avanguardia che la Fondazione L.C.I.F. ha finanziato tramite un progetto sostenuto con i Fondi Internazionali.
L’ecografo potrà essere utilizzato anche dai Centri So.San ( Solidarietà Sanitaria) nati sempre nell’ambito del club service e già attivi sul territorio.