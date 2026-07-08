Economia del mare, Filomena Greco: «Necessaria una vera politica industriale, la Calabria scommetta sul comparto»

«La nautica da diporto e la cantieristica italiana hanno raggiunto nel 2024 un fatturato record di 8,6 miliardi di euro, con un export che supera i 4,5 miliardi.

In questa mappa del Made in Italy d’eccellenza, il Mezzogiorno e la Calabria possono e devono recitare un ruolo da protagonisti, e rendere il mare da risorsa puramente balneare a infrastruttura industriale strategica».

Lo dichiara Filomena Greco, consigliera regionale della Calabria di Casa Riformista – Italia Viva, annunciando la presentazione di una mozione per lo sviluppo della filiera nautica e dell’economia del mare.

L’iniziativa punta a inserire la regione nelle grandi direttrici della Blue Economy internazionale, sostenendo un tessuto locale che conta già circa 140 imprese tra cantieri e indotto, con un fatturato stimato oltre i 65 milioni di euro.

«Il Sud non può continuare a vivere di solo turismo stagionale spiega Greco perché con oltre ottocento chilometri di costa e due mari, la Calabria possiede le carte in regola per diventare un vero hub industriale dello sviluppo costiero e della transizione ecologica marina.

Il nostro obiettivo politico è industriale e sociale al tempo stesso: vogliamo creare occupazione stabile e qualificata per trattenere le migliori competenze sul territorio e invertire la rotta del drammatico spopolamento che colpisce le giovani generazioni, sia delle aree interne, sia costiere».

La consigliera sottolinea come le eccellenze artigiane e industriali calabresi competano da anni sui mercati internazionali partecipando a proprie spese a vetrine mondiali come il Salone Nautico di Genova, Cannes o Düsseldorf.

L’aumento globale dei costi logistici e di trasporto rischia però di soffocare le nostre piccole e medie imprese.

Per questo motivo prosegue Greco chiediamo alla Regione di adottare un modello già consolidato in altri territori italiani, accompagnando gli imprenditori con un piano straordinario di marketing territoriale, la creazione di uno stand istituzionale unico e l’attivazione di contributi diretti tramite bandi pubblici per abbattere le spese di trasferta».

«Non cerchiamo assistenzialismo conclude la consigliera Greco ma una strategia globale di internazionalizzazione che, in collaborazione con ICE ed ENIT, attivi programmi strutturati di incoming per portare buyer, armatori e investitori stranieri direttamente nei nostri porti e nei nostri cantieri.

La sfida del Made in Italy si vince solo mettendo a sistema la formazione e la produzione, istituendo un Tavolo permanente che colleghi subito le nostre Università e gli ITS Academy alle necessità tecnologiche delle aziende».