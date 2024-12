Ecoross Educational a Santa Sofia D’Epiro, sostenibilità in classe come gioco di squadra

Tappa a Santa Sofia D’Epiro per Ecoross Educational, la proposta educativa di Ecoross che da anni promuove l’educazione ambientale nelle scuole per sensibilizzare i bambini sulla gestione responsabile dei rifiuti.

Il progetto ha offerto agli alunni delle classi quarte della scuola primaria l’opportunità di comprendere come anche i gesti quotidiani possano contribuire alla tutela dell’ambiente, approfondendo le buone pratiche della separazione dei rifiuti.

Le informatrici ambientali, Aldina Provenza e Maria Rosaria Gallina, hanno adottato un approccio pratico e coinvolgente, stimolando nei ragazzi preziose riflessioni sulla sostenibilità.

«È stato davvero interessante, non solo per i bambini, ma anche per noi adulti ha commentato l’ins. Gioconda Cozzolino Ferraro, Responsabile del plesso di Santa Sofia Centro, presente alla lezione.

Le informatrici sono state molto chiare nell’illustrare come i ragazzi possano applicare correttamente le pratiche di raccolta differenziata. È fondamentale che tutti ci impegniamo a rispettare l’ambiente.

Differenziare i rifiuti è un piccolo gesto che non costa nulla e, grazie al sistema di raccolta porta a porta, è facile farlo. È un’azione che, se adottata da tutti, può fare una grande differenza per il nostro futuro».

L’iniziativa ha ricevuto anche il sostegno delle istituzioni locali, che hanno ribadito l’intento di una rivoluzione ecologica collettiva. In particolare, il Vice Sindaco di Santa Sofia D’Epiro, Rossella Sica, ha sottolineato come l’Amministrazione Comunale stia lavorando attivamente per informare i cittadini.

«Abbiamo avviato diverse azioni per contrastare l’inquinamento ha illustrato come la giornata Plastic Free e la bonifica di un’area invasa dai rifiuti. Inoltre, abbiamo lanciato un progetto simbolico: piantare un albero per ogni bambino nato ogni anno.

Nonostante viviamo in collina e respiriamo aria pulita, questo percorso rappresenta un gesto concreto per il nostro futuro e per quello del pianeta».

Il Vice Sindaco ha poi evidenziato l’importanza di sensibilizzare fin da piccoli i futuri cittadini, che diventeranno i principali promotori della trasformazione nelle loro famiglie: «Partire dai bambini è essenziale, perché loro possono correggere i comportamenti degli adulti.

Educare fin da piccoli è il primo passo per ottenere risultati concreti e duraturi. Viviamo in un mondo che ha bisogno di cambiamenti e ciascuno di noi, con il suo comportamento, può fare la differenza.

Sono davvero felice per questa giornata: i ragazzi erano curiosi, partecipativi, e anche io ho imparato qualcosa di nuovo. È stato un momento bellissimo».

L’amministratrice ha inoltre espresso parole di apprezzamento nei confronti della metodologia educativa di Ecoross Educational. «L’approccio adottato è eccellente e spero che tutti, non solo i cittadini di Santa Sofia, ma del mondo intero, comprendano il valore di queste azioni.

Spesso è più facile abbandonare un sacchetto in un luogo lontano, piuttosto che lasciarlo dove può essere correttamente raccolto. Quando i rifiuti sono raccolti in modo sicuro e visibile ha concluso ci sono meno rischi per l’ambiente».

Ecoross, con il supporto di istituzioni, famiglie e cittadini, rinnova con determinazione il proprio impegno nell’educazione ambientale al fine di contribuire a formare una società più consapevole e responsabile, in grado di proteggere l’ambiente e le generazioni presenti e future.