Ecoross Educational arriva nelle scuole a Belvedere Marittimo

Approda anche nella scuola primaria di Belvedere Marittimo Ecoross Educational, il progetto di educazione ambientale frutto della collaborazione tra le Amministrazioni Comunali ed Ecoross, inserito tra le attività di informazione e sensibilizzazione nell’ambito dei Servizi di Igiene Urbana.

Per la prima volta le classi quarte dei vari plessi hanno partecipato a un percorso formativo dedicato alla sostenibilità, alla raccolta differenziata e alla tutela del territorio attraverso attività teoriche e pratiche.

Nel corso delle lezioni a cura delle informatrici ambientali dell’azienda, i bambini hanno scoperto il ciclo dei rifiuti, l’importanza del riciclo e le modalità corrette per separare i materiali, sperimentando in prima persona gesti semplici ma fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente.

A esprimere soddisfazione per l’avvio del progetto è il dott. Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross: «L’obiettivo principale è certamente quello di diffondere una sana cultura ambientale, con particolare attenzione alla raccolta differenziata.

Da anni portiamo avanti questo progetto nelle scuole con focus specifici e, con piacere, quest’anno l’iniziativa arriva anche nel Comune di Belvedere Marittimo, coinvolgendo tutte le classi quarte della scuola primaria.

Abbiamo avviato questa attività con grande entusiasmo: da quando ci siamo insediati, lo scorso aprile, abbiamo riscontrato anche qui collaborazione e partecipazione, segnali che confermano quanto il progetto sia utile ed efficace».

Anche la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Belvedere Marittimo dott.ssa Maria Bonanata ha sottolineato il valore formativo del progetto, evidenziandone il forte legame con l’educazione civica: «È un progetto importante, che rientra pienamente nell’educazione ambientale e quindi nell’ambito dell’educazione civica.

È fondamentale che i bambini imparino sin da piccoli il significato della raccolta differenziata, perché differenziare vuol dire avere un mondo più pulito.

I ragazzi porteranno questo messaggio anche nelle famiglie e aiuteranno i genitori a essere più attenti nella gestione dei rifiuti.

Queste attività, integrate nei nostri percorsi di cittadinanza, stanno già producendo risultati: con i nuovi bidoni nei plessi, i ragazzi si impegnano a conferire correttamente i rifiuti e trasformano il tutto in un gioco educativo. Per noi è un’esperienza estremamente positiva».

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Belvedere Marittimo dott. Vincenzo Cascini, che ha ribadito l’importanza di seminare sani principi nelle nuove generazioni:

«Educare i bambini significa costruire basi solide per il futuro, perché saranno loro a portare buone abitudini anche nelle famiglie, aiutando a correggere piccoli errori quotidiani.

Il nostro territorio è ampio e articolato, con zone non sempre facilmente raggiungibili, ma stiamo lavorando insieme a Ecoross per implementare la raccolta differenziata ovunque e raggiungere traguardi ambiziosi.

Il messaggio che intendo lanciare è semplice: dobbiamo prenderci cura dell’ambiente e della nostra città come facciamo con le nostre case.

Non viviamo solo dentro le mura domestiche, ma tutti insieme in un’unica grande casa che è Belvedere. Tenerla pulita e conferire correttamente i rifiuti significa renderla ogni giorno più bella e vivibile».