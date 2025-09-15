Edilizia scolastica, FenealUil: da emergenza a priorità, subito un piano regionale

“Dal report nazionale di Legambiente Ecosistema scuola emergono con forza i dati preoccupanti che riguardano la Calabria: la nostra regione sconta un ritardo strutturale nella qualità e nella sicurezza degli edifici scolastici.

In molte province le scuole necessitano di interventi urgenti di manutenzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”.

Questo è quanto dichiara Giacomo Maccarone, Segretario generale della FenealUil Calabria.

“È inaccettabile prosegue Maccarone che studenti, insegnanti e personale Ata siano costretti a vivere quotidianamente in strutture che non garantiscono standard minimi di sicurezza e dignità.

Le aule inadeguate, gli impianti obsoleti e i ritardi nella messa in sicurezza sono il simbolo di un diritto allo studio che rischia di essere negato proprio ai nostri ragazzi”.

“Per questo sottolinea il Segretario generale della FenealUil Calabria chiediamo ai candidati alla Presidenza della Regione Calabria di assumere un impegno chiaro e vincolante: aprire subito, con il coinvolgimento del sindacato, un piano straordinario per la messa in sicurezza e il rinnovo del patrimonio scolastico regionale.

La Calabria non può più aspettare, e il tema delle scuole deve diventare una priorità dell’agenda politica”.

“In questa sfida conclude Maccarone la FenealUil Calabria è pronta a fare la sua parte, portando al tavolo le competenze del settore delle costruzioni, per trasformare l’edilizia scolastica in un volano di sviluppo, lavoro regolare e qualificato e, soprattutto, di futuro per le nuove generazioni”.