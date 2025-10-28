Educational day: il MArRC incontra gli insegnanti

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e CoopCulture, concessionario per i servizi aggiuntivi organizzano una giornata speciale dedicata ai docenti, per scoprire le straordinarie potenzialità didattiche di un luogo che custodisce e racconta millenni di storia, dalla preistoria all’età classica ed ellenistica.

Durante la visita, gli insegnanti saranno accompagnati in un percorso che attraversa i grandi temi della presenza greca in Occidente: la colonizzazione, la vita quotidiana e i riti funebri, il teatro, le popolazioni indigene e la scultura greca, per finire con l’ incontro con i celebri Bronzi di Riace.

Un patrimonio straordinario che si fa materia viva per la scuola, grazie a un’offerta educativa ricca, interdisciplinare e inclusiva, pensata per valorizzare i diversi linguaggi della conoscenza e della creatività — nessuno escluso, anche grazie a dispositivi di accessibilità.

La giornata sarà impreziosita da una sorpresa teatrale all’interno delle sale del museo, un’esperienza capace di coniugare emozione, narrazione e didattica, invitando i partecipanti a guardare il museo con occhi nuovi.

La partecipazione all’Educational è gratuita e riservata esclusivamente ai docenti.

La prenotazione è obbligatoria online fino a esaurimento dei posti disponibili (un solo posto per prenotazione) al link https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/il-marrc-incontra-gli-insegnanti-educational-2025/