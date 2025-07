Educazione stradale (anche) d’estate, incontro con i bambini dell’oratorio di Gallico

L’assessore comunale alla “Città sicura” Giuggi Palmenta, assieme al tenente della Polizia municipale Luigi Borzumati, ha partecipato a due incontri sull’educazione stradale con decine di bambine e bambini che frequentano l’oratorio parrocchiale “Don Bosco” del quartiere Gallico. L’attività rientra tra quelle promosse dal parroco don Nino Russo nell’ambito del progetto “Educare insieme” (organizzato dal Centro studi Colocrisi e finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri) che punta, attraverso un sano stile di vita, a prevenire il disagio giovanile sul territorio del Comune di Reggio Calabria.

Il tenente Borzumati, affiancato dall’agente scelto Matteo Sarri, ha coinvolto i piccoli partecipanti non in una tradizionale “lezione” frontale, bensì in una costante interazione, con l’ausilio di supporti audiovisivi e utilizzando esempi concreti, sui principi, le regole e i comportamenti che sono alla base dell’educazione stradale. L’assessore Palmenta ha invece illustrato ai bambini i compiti degli amministratori comunali in relazione alle competenze della Polizia locale e alla sensibilizzazione dei cittadini al rispetto della legalità.

La conoscenza dell’ambiente stradale e delle nozioni base del Codice della strada sono state dunque favorite da un approccio incentrato sul senso di responsabilità e sul rispetto dei diritti degli altri attraverso l’osservanza di norme di comportamento presentate non come costrizione, ma come normale atteggiamento di convivenza civile.

«Il lavoro portato avanti da don Russo e dai volontari che animano l’oratorio di Gallico – ha commentato l’assessore Palmenta – è senza dubbio fondamentale. Riescono a rendere intensi e divertenti due mesi estivi con laboratori creativi, teatro, danza, canto, giochi d’acqua e attività psicomotorie di base. Dunque è importante che le istituzioni partecipino attivamente sui territori coinvolgendo i bambini nella comprensione dei sani valori del vivere civile. L’Amministrazione comunale promuove incontri sull’educazione stradale durante tutto l’anno e continuerà ad essere di supporto a tutti gli avamposti di socialità in cui, come nell’oratorio di Gallico, giocando e imparando si formano i cittadini del futuro».