Efficientamento energetico: 450 mila euro in arrivo a Maida

Sono stati stanziati da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 446.861,91 euro al Comune di Maida per la realizzazione di interventi di efficienza energetica per due strutture comunali.

Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla partecipazione all’avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica CSE 2022” e la somma sarà equamente divisa per l’efficientamento e la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio della sede Municipale di Maida e della scuola primaria e secondaria di Vena.

Questi due interventi, oltre che importati, saranno strategici perché permetteranno negli anni a venire vantaggi per le casse comunali azzerando l’esborso per il consumo di energia oltre che produrre dei ricavi con l’immissione in rete della produzione della stessa.

“Siamo molto soddisfatti per questo risultato ottenuto – dichiara il sindaco di Maida Galdino Amantea – con non poche difficoltà grazie alla collaborazione tra i membri dell’Amministrazione maidese e l’Ufficio tecnico. Soprattutto siamo fieri di avere potuto assicurare un importante contributo tanto a Maida che a Vena. Con questo finanziamento realizzeremo due impianti fotovoltaici connessi in rete, la fornitura di due impianti a pompa di calore per la climatizzazione, due interventi di relamping, ovvero di sostituzione dei corpi luminosi con nuove lampade che garantiranno minore spreco energetico ”.

“La nostra è stata una corsa contro il tempo – dichiara il consigliere Claudio Ciliberto – poiché ci siamo trovati ad agire in una realtà dove tutti gli impianti termici, a servizio degli immobili di proprietà dell’Ente, erano privi di certificazione di accatastamento. Questa situazione ha fatto sì che rischiassimo, per regolarizzare la documentazione, di non fare in tempo per presentare la richiesta del contributo. Abbiamo il grande rammarico di non aver potuto inserire nel progetto altri tre edifici comunali poiché, chi ci ha preceduti, non si è occupato di aggiornare e sistemare le certificazioni essenziali di cui deve essere dotato ogni pubblico edificio e che purtroppo non è stato possibile sanarle con il tempo a disposizione”.

L’intento dell’Amministrazione comunale maidese è quello di promuovere e favorire la sostenibilità e l’efficienza energetica, consapevole dell’importanza e della necessità di contribuire a migliorare l’ambiente oltre che di “sfruttare” al meglio le potenzialità del territorio. L’ambiente circostante rappresenta una ricchezza da valorizzare, capace di favorire anche lo sviluppo sociale ed economico dell’intero territorio.