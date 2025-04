Elena Trunfio nominata Direttrice della Chiesa di San Francesco a Gerace

A seguito delle procedure concorsuali indette dal Ministero della Cultura, Elena Trunfio è stata eletta Direttrice della Chiesa di San Francesco a Gerace per il triennio 2025-2028.

Il monumento, afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria, si data tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento e rappresenta uno dei più importanti monumenti della storia monastica calabrese e uno dei più antichi edifici dell’ordine francescano del Sud Italia.

Elena Trunfio, architetto e dottore di ricerca in Storia dell’architettura presso l’Università di Palermo, è funzionario del Ministero della Cultura dal 2018 e direttore dei Musei e Parchi archeologici di Locri Epizefiri e Bova Marina dal 2021.

All’attività professionale affianca quella della ricerca scientifica, occupandosi in prevalenza di architettura tardo antica e medievale in ambito mediterraneo, con particolare interesse verso le strutture sacre e fortificate.

Ha all’attivo una monografia e numerosi saggi e contributi specialistici, ha curato diversi volumi, seminari e convegni, nonché ideato e coordinato svariati progetti di valorizzazione in luoghi della cultura statali e non.

«Sono molto lieta di potermi occupare di questo splendido monumento, gioiello dell’architettura medievale calabrese, in uno dei borghi più belli d’Italia, e ringrazio il Direttore Sudano per questo incarico ha commentato la Direttrice Trunfio.

Gerace è un luogo significativo sotto tanti punti di vista, ma soprattutto in relazione a Locri Epizefiri: questo legame permetterà di potere potenziare attività di valorizzazione e promozione integrata.

Potermi occupare di Medioevo è poi particolarmente significativo per me, considerati i miei studi e gli interessi scientifici, pertanto vedo questo nuovo incarico come una opportunità stimolante e la accolgo con entusiasmo e tante idee da realizzare».