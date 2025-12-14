Eletto il nuovo Coordinamento Regionale AIGA Calabria al Consiglio Direttivo Nazionale di Roma

Roma, 14 dicembre 2025 – È stato eletto a Roma il nuovo Coordinamento Regionale AIGA Calabria, con l’Avv. Giovanna Zampogna, Presidente di AIGA Palmi, eletta Coordinatrice Regionale dalla maggioranza delle sezioni AIGA calabresi.

Il nuovo Coordinamento Regionale è composto da:

•⁠ ⁠Coordinatore Regionale: Avv. Giovanna Zampogna, Presidente Sezione Palmi

•⁠ ⁠Vice Coordinatori:

– Area Nord: Presidente Leonardo Graziadio, Sezione Castrovillari

– Area Sud: Presidente Franco Zappia Sezione Locri

Segretario: Antonio Arnò, già Prwsidenre Sezione Catanzaro.

Componente delegato per i rapporti Istituzionali con gli enti: Presidente Giuliano Arabia Sezione Cosenza

Componente delegato per il riordino della geografia Giudiziaria: Presidente Luca Candiano Sezione Rossano

Componente delegata per la comunicazione:

Presidente Daniela Scarfone Sezione Catanzaro.

La neo Coordinatrice Avv. Giovanna Zampogna ha ringraziato i Presidenti delle sezioni calabresi che hanno sostenuto la sua candidatura e ha dichiarato la sua piena disponibilità a lavorare insieme a tutela della giovane avvocatura con tutte le 11 sezioni calabresi.

Ha inoltre voluto ringraziare il direttivo ed i soci della propria sezione per il sostegno, con particolare riguardo al past presidente della sezione Mariano Parisi e al Presidente Onorario AIGA Palmi Vincenzo Barca, che con il suo carisma è stato il suo primo sostenitore.

Questa elezione rappresenta un importante passo avanti per AIGA Calabria e per la giovane avvocatura calabrese, che potrà contare su un Coordinamento Regionale forte e rappresentativo.