Eletto il nuovo presidente di Asnali Calabria

Rinnovo del gruppo dirigente per Asnali Regionale Calabria. Bernardino Cordova è il nuovo Presidente, eletto all’unanimità, insieme al comitato direttivo, dall’assemblea congressuale dei soci.

La partecipata assemblea, tenutasi sabato scorso a Pizzo Calabro, alla presenza del Presidente Nazionale Asnali Alessandro Del Fiesco, ha infatti scelto Cordova alla guida della sezione calabrese dell’Associazione nazionale autonoma liberi imprenditori, per i prossimi cinque anni.

Il neoeletto Presidente sarà coadiuvato dal Vicepresidente Giovanni Catania. Rinnovate anche le figure che compongono il comitato direttivo che opererà su tutto il territorio attraverso i propri collaboratori e la sede regionale sita a Gioia Tauro formato da:

Gabriella Marino, Domenico Francesco Riganò, Bruno Squillaci, Giovanni Cammarere, Angela Arceri, Felice Stangis, Aldo Vizza.

L’Associazione datoriale, attiva su tutto il territorio nazionale, si appresta dunque a vivere una nuova stagione in Calabria, al fianco degli imprenditori, delle aziende, dei lavoratori, in stretta sinergia con le istituzioni, gli enti di formazione e i professionisti del settore economico-finanziario, al fine di contribuire alla crescita di una regione che ha grande potenzialità.

I lavori congressuali sono stati preceduti da una Tavola rotonda dal titolo “Dai bandi di finanziamento alle politiche attive del lavoro.

L’impegno di Asnali per rafforzare le imprese, sviluppare le competenze, generare occupazione in Calabria”, che ha visto gli interventi di Alessandro Del Fiesco, Presidente Nazionale Asnali, del neoletto Presidente regionale Bernardino Cordova, di Bruno Squillaci, Consulente Asnali, Domenico Francesco Riganò, Presidente Infap Calabria, Giovanni Catania, Asnali Insurance Protection Project e di Maria Mamone, responsabile Sud Confsal, coordinati dal Direttore nazionale CAF Italia Vincenzo Dimasi.

In un contesto economico e sociale, in continua evoluzione, il ruolo delle associazioni di categoria e delle organizzazioni territoriali è sempre più cruciale per lo sviluppo imprenditoriale e per favorire l’occupazione.

L’impegno di Asnali non si limita alla rappresentanza degli interessi delle imprese, ma si traduce in un’azione concreta volta a consolidare il tessuto produttivo locale e a creare nuove opportunità di lavoro, incoraggiando l’incontro tra domanda e offerta, valorizzando le competenze e sostenendo la crescita professionale.

Attraverso servizi di consulenza, formazione e accompagnamento, Asnali supporta le imprese e i lavoratori nei processi di innovazione verso modelli sostenibili e responsabili, ponendosi come motore di sviluppo economico e sociale, capace di generare impatti positivi su tutto il territorio.

Rafforzare le imprese significa infatti non solo favorire l’economia, ma anche costruire una comunità più coesa, dinamica, orientata al futuro.

Il dibattito ha stimolato interessanti riflessioni, e gli interventi di Antonello Gagliardi (Amministratore Unico Kairos Manager & Consulting), del sindaco del Comune di Fabrizia, Francesco Fazio, di Pasqualino Serra (Presidente Fondazione CADMO), di Daniele Femia (operatore Asnali) e di Rocco Clemente Alifranco (Direttore provinciale FNA).

«In questo percorso, la trasparenza, l’ascolto e il dialogo saranno i nostri pilastri fondamentali ha affermato il neopresidente Bernardino Cordova l’obiettivo di Asnali Regionale Calabria sarà quello di essere sempre vicino alle esigenze dei nostri associati».

«Grazie di cuore per questa opportunità ha concluso il Presidente regionale Asnali sono onorato di rappresentare la nostra regione e di poter lavorare insieme per costruire un futuro migliore per tutti».