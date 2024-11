Elezione Manfredi presidente nazionale Anci, Falcomatà “congratulazioni ed in bocca al lupo”

“Congratulazioni ed in bocca al lupo a Gaetano Manfredi, per l’elezione a presidente nazionale di Anci. Con il rinnovo della guida dell’Associazione italiana Comuni italiani, grazie anche al suo impegno e comprovate competenze, ripartiremo con slancio per rafforzare il fondamentale ruolo svolto dalle Amministrazioni comunali.

La sfida sarà quella di tutelare sempre di più i territori, partendo propio da un maggiore rispetto, tutela e considerazione dei Comuni, proseguendo nel solco avviato da Antonio Decaro, al quale rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro portato avanti, nel corso della sua presidenza”.

Così il sindaco di Reggio Calabria e metropolitano, Giuseppe Falcomatà.