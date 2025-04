Elezioni 2025: il candidato Paravati incontra i commercianti e promette una “Scalea Futura” di ascolto e partecipazione

di Nicoletta Toselli

SCALEA, 30 aprile 2025 – Dialogo aperto e confronto diretto oggi al bar Tirreno, dove i candidati della lista n. 2 “Scalea Futura” hanno incontrato i commercianti del quartiere Cutura. L’incontro, che ha visto una partecipazione attiva degli operatori economici della zona, ha messo in luce la necessità di un nuovo approccio amministrativo basato sull’ascolto e sulla collaborazione.

“Scalea deve proiettarsi verso i traguardi che tutti noi auspichiamo”, ha esordito Angelo Paravati, candidato sindaco della lista. Il suo intervento ha posto l’accento sulla necessità di costruire una comunità autentica: “Una città non può prescindere dall’ascolto. È fondamentale dare voce a tutte le categorie e ai cittadini. Solo così si può costruire una comunità in cui ognuno si sente parte integrante del progetto comune”.

Paravati ha sottolineato come la sua visione di amministrazione si fondi sul riconoscimento della dignità di ogni persona: “Le idee non devono necessariamente provenire ‘dall’alto’, né sono valide solo perché originate da certe fonti. È essenziale valorizzare le persone e ciò che ciascuno può offrire“.

Particolarmente significativo il passaggio dedicato al commercio locale: “Amministrare non si improvvisa; nessuno può diventare commerciante o artigiano dall’oggi al domani. Chi lavora nel nostro territorio conosce a fondo le difficoltà, le aspirazioni e i sacrifici quotidiani”.

Il candidato ha richiamato anche le difficoltà del periodo post-Covid, quando molte attività commerciali si sono sentite abbandonate: “In quei momenti era indispensabile mostrare comprensione, solidarietà e presenza. Amministrare significa assumersi responsabilità, non intimidire. Non si può umiliare chi è già demoralizzato dalla vita. Non si chiude un’attività per 200 euro senza prima aver ascoltato, compreso e aiutato”.

La proposta di “Scalea Futura” include la creazione di uno sportello di ascolto permanente per le attività commerciali e per i cittadini, non solo durante la campagna elettorale ma come servizio continuativo. Tra i progetti concreti, è emersa la questione dei parcheggi in Viale Primo Maggio e la volontà di valorizzare ogni quartiere con iniziative specifiche.

“Non devono esistere zone di serie A e zone di serie B. Tutti devono avere pari dignità”, ha affermato Paravati, aggiungendo che un tema cruciale sarà anche la sicurezza, con l’installazione di telecamere in collaborazione con le forze dell’ordine.

L’incontro è proseguito con interventi dei commercianti presenti, che hanno offerto spunti preziosi su come rivitalizzare l’area e migliorare i servizi locali. Le loro proposte concrete hanno dimostrato quanto sia importante il dialogo diretto con chi vive e lavora sul territorio.

“Vi chiediamo di rimanere uniti, di non disperdervi”, ha concluso Paravati. “Se ognuno va per conto suo, non costruiremo nulla. Ma se ci sentiamo parte di una squadra, se uniamo intelligenze, visioni ed energie, allora potremo davvero cambiare le cose. Questa è la nostra proposta. E non finisce con il voto”.