Elezioni 24-25 maggio, la mappa interattiva e la guida al voto per le nuove Circoscrizioni

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il Comune di Reggio Calabria lancia una campagna informativa rivolta ai cittadini per favorire il corretto esercizio del voto.

Alle prossime consultazioni gli elettori di Reggio Calabria potranno infatti votare non solo per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale, ma anche il presidente e i Consigli delle 5 Circoscrizioni istituite di recente.

Per supportare gli elettori a orientarsi tra le novità di questa tornata elettorale, l’Amministrazione comunale rende disponibili, sul sito web istituzionale, un prospetto grafico e una mappa interattiva attraverso cui ogni elettore può facilmente verificare l’esatta suddivisione del territorio cittadino nelle 5 Circoscrizioni e l’ubicazione della propria sezione elettorale di riferimento.

Il materiale informativo, in versione cartacea, sarà reso disponibile anche presso gli uffici comunali.

Tutte le informazioni sono raccolte nella sezione denominata “Guida al voto – Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026”, consultabile sull’home page del sito web dell’ente a questo link.

La campagna informativa sarà implementata con ulteriori materiali che illustrano le caratteristiche principali dei vigenti sistemi elettorali valevoli, rispettivamente, per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale e per il presidente e il Consiglio circoscrizionale.

Le informazioni saranno diffuse anche attraverso le pagine social ufficiali della Città di Reggio Calabria, nonché attraverso dei manifesti affissi in città e nelle sedi comunali su cui è presente un Qr-code che rimanda alla sezione dedicata del sito istituzionale dell’ente.