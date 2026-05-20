Elezioni 24-25 maggio, prosegue la campagna informativa del Comune sulle modalità di voto

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, il Comune di Reggio Calabria implementa la campagna informativa rivolta ai cittadini per favorire il corretto esercizio del voto.

Per supportare gli elettori a orientarsi tra le novità di questa tornata elettorale, che riguarda anche le 5 Circoscrizioni istituite di recente, l’Amministrazione comunale rende disponibili, sul sito web istituzionale, alcuni materiali informativi che illustrano le caratteristiche principali dei vigenti sistemi elettorali valevoli, rispettivamente, per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale e per il presidente e il Consiglio circoscrizionale.

Si tratta, in particolare, di una guida al voto che, attraverso infografiche e contenuti testuali, illustra le caratteristiche principali dei due sistemi elettorali.

Tali contenuti sono integrati da una lista strutturata di domande e risposte più frequenti relative alle modalità di voto (FAQ) e si aggiungono a quelli già diffusi, attraverso il sito web istituzionale e i manifesti affissi in città e nelle sedi comunali, sulla suddivisione del territorio cittadino in Circoscrizioni e sull’ubicazione delle sezioni elettorali cui i cittadini fanno riferimento.

L’Amministrazione comunale diffonderà il materiale informativo anche attraverso i canali social ufficiali dell’ente. Su ogni contenuto informativo è presente un Qr-code che rimanda alla specifica sezione dedicata del sito istituzionale dell’ente.

Tale sezione, denominata “Guida al voto – Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026”, è consultabile sull’home page del sito web del Comune di Reggio Calabria a questo link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/7703