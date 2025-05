Elezioni a Lamezia Terme, Tridico (M5S) avverte “la città ha bisogno di un sindaco come Lo Moro che garantisca legalità, trasparenza e l’interesse pubblico”

«A Lamezia Terme abbiamo una candidata di primissimo piano, Doris Lo Moro, che ha una lunga storia di impegno per i diritti, la legalità, il riscatto e il progresso della cittadinanza. La sosteniamo convintamente e con una lista di qualità, perché Doris incarna in pieno i nostri valori».

L’ha detto a Lamezia Terme, nella serata di sabato 10 maggio, l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, intervenuto insieme a Doris Lo Moro, lì candidata a sindaca, a un’iniziativa del Gruppo territoriale M5S lametino sulle tre dimensioni della sostenibilità nel contesto locale: ambientale, economica e sociale.

All’iniziativa hanno partecipato i candidati M5S per le Comunali, la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale del Movimento, il coordinatore provinciale Luigi Stranieri e una folla di cittadini.

«Non si può dimenticare ha sottolineato Tridico che i lametini hanno dovuto subire sulle loro spalle lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, addirittura tre volte, con tutte le gravi conseguenze.

La città ha dunque bisogno di essere amministrata da una persona affidabile, competente e con la legalità nel proprio Dna, in grado di garantire trasparenza, pulizia e l’interesse pubblico.

Questa persona c’è e ha sottolineato l’europarlamentare si chiama Doris Lo Moro, con cui avremo un collegamento fisso per realizzare progetti di sviluppo vero.

Con l’associazione Asprom sto lavorando perché il Mezzogiorno, e in particolare la Calabria, non perda le risorse europee ma le usi per uscire dalla marginalità e per contrastare lo spopolamento in corso, dovuto alla mancanza di lavoro e sanità, di diritti e servizi irrinunciabili».

«In risposta all’assassinio di due netturbini, qui ha ricordato la candidata Lo Moro, che ha ringraziato il Movimento Cinque Stelle per il sostegno immediato – creammo la Multiservizi per gestire la raccolta rifiuti.

Poi ottenemmo uno sviluppo dal basso con i Patti territoriali. Con l’onorevole Tridico, il Movimento e l’intera coalizione, sapremo lavorare in stretta sinergia e sempre per il bene di tutti, non per tutelare interessi di singoli.

Io ha concluso non ho bisogno di nulla. Ho solo il desiderio di vedere un cambiamento reale che porti i giovani a restare, a non partire».