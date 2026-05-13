Elezioni amministrative 2026, allarme presidenti di seggio: appello del Prefetto ai cittadini

Nell’approssimarsi delle elezioni amministrative del Comune capoluogo, che vedrà il rinnovo del Consiglio comunale e la costituzione dei Consigli circoscrizionali, il Prefetto Clara Vaccaro pone l’attenzione sulle possibili criticità legate alla mancata acquisizione, da parte degli Uffici competenti, delle manifestazioni di disponibilità di cittadini ad assumere l’incarico di Presidente di Seggio elettorale.

Nonostante l’Avviso pubblico adottato dal Comune per il reperimento di Presidenti di Seggio, risultano infatti pervenute pochissime adesioni, a fronte del considerevole numero di persone che hanno comunicato la rinuncia all’incarico in seguito alla nomina da parte della Corte d’Appello, asseritamente per ragioni di salute o perché fuori sede.

La Prefettura, peraltro, ha anche promosso iniziative formative per le persone interessate a ricoprire tale incarico, in collaborazione con la Corte d’Appello, l’Università degli Studi Mediterranea e l’Ordine degli Avvocati, che hanno registrato una buona partecipazione ma non riescono, evidentemente, ad assicurare l’obiettivo della copertura dei circa 200 posti di Presidente.

Al riguardo, nell’ottica di promuovere la massima collaborazione per garantire la regolare e tempestiva costituzione dei seggi, il Prefetto rivolge un appello, da un lato, ai rappresentanti dei movimenti politici, affinché provvedano anch’essi a favorire l’adesione del maggior numero possibile di persone e, dall’altro, a tutti i cittadini aventi i requisiti, affinché non rinuncino a partecipare a questo fondamentale momento di democrazia, mostrando senso civico ed interesse per il bene collettivo.