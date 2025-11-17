Reggio Calabria

Elezioni amministrative Primavera 2026: 19 i comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria chiamati al voto – VIDEO

Reggio Calabria, 17 novembre 2025 – Saranno in tutto 19, al momento, i comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria chiamati alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale. 

Con la Circolare n. 83/2024 del Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione per i servizi elettorali del Ministero dell’Interno, è stata fatta chiarezza circa il rinnovo delle Amministrazioni Comunale elette nel secondo semestre del 2020; tale rinnovo si terrà nella Primavera del 2026, durante la quale i cittadini andranno alle urne in date da scegliere comprese nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Tra i 19 comuni dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria  interessati all’elezioni amministrative Anoia, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Casignana, Cinquefondi, Condofuri, Fiumara, Giffone, Maropati, Molochio, Montebello Ionico, Pazzano, Plati’, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Samo, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte, Taurianova.

