Elezioni Calabria, Gentile capolista Lega a Cosenza

Depositata la lista della Lega nella circoscrizione elettorale Nord per la provincia di Cosenza a supporto di Roberto Occhiuto presidente.
Nove i candidati, con capolista Katya Gentile, consigliere regionale della Lega uscente. Il partito di Matteo Salvini si presenta con donne e uomini di alto profilo, già esponenti delle Istituzioni e con esperienza amministrativa, come il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco, il presidente del consiglio di Paola Emira Ciodaro e Antonio Belmonte, già consigliere comunale di Cosenza, Marianna Ardillo, dirigente medico ed esperta del settore sanitario, gli imprenditori Santo Capalbo, con esperienza nel mondo agricolo, e Michele Covello, l’imprenditrice e operatrice culturale Maria Annunziata De Marco e il dirigente di Agenzia delle Entrate Giovanni Schiavelli.
Una lista forte che avrà tutto il sostegno dei nostri militanti e dirigenti, a partire da Leo Battaglia, che non parteciperà a questa competizione in prima persona, dimostrando un grande spirito di servizio per il bene di tutto il partito.
A lui va la nostra stima e riconoscenza, certi che anche il suo contributo sarà prezioso per la Lega”.
Così in una nota il coordinatore regionale della Lega in CALABRIA Filippo Mancuso.
