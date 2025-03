Elezioni Camera di Commercio, Marra “Tramontana, profilo adeguato a vincere le sfide alle quali è chiamato l’Ente Camerale”

Auguri di buon lavoro al Presidente Tramontana riconfermato alla guida della Camera di Commercio di Reggio Calabria” queste le parole del Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra, che aggiunge: “Riconosciuto il lavoro di questi anni a sostegno del tessuto produttivo locale, in una congiuntura storico ed economica complicata, fortemente segnata dalla fase post Covid”.

“L’elezione per acclamazione è il segnale inequivocabile che il profilo del Presidente Tramontana, per le rappresentanze associative, sia quello più adeguato ad affrontare e vincere le sfide economiche, in termini di opportunità, competitività ed innovazione, alle quali l’Ente Camerale è chiamato per i prossimi cinque anni” conclude Marra.